https://sputnikarabic.ae/20220830/مجلس-القضاء-الأعلى-العراقي-حظر-التجوال-منع-المحاكم-من-النظر-في-الدعاوى-المعروضة-عليها-1067028037.html
مجلس القضاء الأعلى العراقي: حظر التجوال منع المحاكم من النظر في الدعاوى المعروضة عليها
مجلس القضاء الأعلى العراقي: حظر التجوال منع المحاكم من النظر في الدعاوى المعروضة عليها
صرح مجلس القضاء الأعلى العراقي أن حظر التجوال منع المحكمة الاتحادية من النظر في الدعاوى المعروضة عليها. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T10:09+0000
2022-08-30T10:09+0000
2022-08-30T10:09+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفق بيان له، اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء العراقية، أوضح المجلس أن المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة بسبب حظر التجوال.وجاء في البيان: "كافة المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية لم تنظر بالدعاوى المعروضة عليها"، مشيرا إلى أن "ذلك جاء بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة".وكانت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، قد أعلنت في بيان لها، "حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220830/قيادة-العمليات-المشتركة-العراقية-تستثني-موظفي-الكهرباء-من-حظر-التجوال-1067026719.html
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أخبار العراق اليوم
مجلس القضاء الأعلى العراقي: حظر التجوال منع المحاكم من النظر في الدعاوى المعروضة عليها
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صرح مجلس القضاء الأعلى العراقي أن حظر التجوال منع المحكمة الاتحادية من النظر في الدعاوى المعروضة عليها.
ووفق بيان له
، اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء العراقية، أوضح المجلس أن المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة بسبب حظر التجوال.
وجاء في البيان: "كافة المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية لم تنظر بالدعاوى المعروضة عليها"، مشيرا إلى أن "ذلك جاء بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة".
وكانت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، قد أعلنت في بيان لها، "حظر التجوال الشامل
في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".
يأتي ذلك بعدما اقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة
الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.