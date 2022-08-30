https://sputnikarabic.ae/20220830/محامي-سيف-الإسلام-القذافي-ينفي-أي-مفاوضات-سرية-لإطلاق-سراح-هانيبال-القذافي-1067052030.html
محامي سيف الإسلام القذافي ينفي أي مفاوضات سرية لإطلاق سراح هانيبال القذافي
محامي سيف الإسلام القذافي ينفي أي مفاوضات سرية لإطلاق سراح هانيبال القذافي
أكد خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن ما أوردته مجلة "جون أفريك" الفرنسية حول وجود مفاوضات سرية لإطلاق سراح... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:16+0000
2022-08-30T15:16+0000
2022-08-30T15:16+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104481/49/1044814962_0:713:2049:1865_1920x0_80_0_0_05126ff35c7a6af699b68023b252ae9b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكانت مجلة "جون أفريك" قد نقلت مؤخرا عن سيدة عراقية تدعى سهى البدري، وصفتها بأنها مستشارة سيف الإسلام القذافي، قولها إن إطلاق سراح هانيبال المعتقل في لبنان وشيك، وذلك بعد دفع كفالة تقدر بـ150 ألف دولار للسلطات اللبنانية، على أن يبقى هناك إلى حين محاكمته.وقال الزايدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ما أوردته صحيفة جون أفريك الفرنسية عار عن الصحة، حيث أن السيدة العراقية سهى البدري ليست ضمن فريق عمل الدكتور سيف الإسلام وبالتالي فهي لا تحمل صفة مستشارة ولا غيره، كما ذكرت الصحيفة".وأضاف: "كما أنه ليس هناك أي تفاهم أو صفقة لإطلاق سراح المواطن الليبي المختطف هانيبال القدافي".وشدد على أن "هانيبال لا يزال رهن الاعتقال التعسفي المميت ولا يوجد أي مؤشرات لإطلاق سراحه أو عرضه على القضاء، فالمدعي العام اكتفى بالتأشير في تحقيقاته الجنائية بعبارة (لا نطلب شيئا في الوقت الحاضر) ولم يوجه له أي اتهام".يذكر أن هانيبال، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، محتجز في لبنان منذ 6 أعوام بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في آب/أغسطس 1978، بعد دعوة من القذافي الأب.ووصل هانيبال القذافي إلى لبنان عبر سوريا التي لجأ إليها بعد رحيل والده، فيما ينقل عن هانيبال القذافي، قوله إنه اختطف على يد جماعة مسلحة وأجبروه على عبور الحدود السورية اللبنانية بطريقة غير قانونية.
https://sputnikarabic.ae/20210913/قذاف-الدم-الإفراج-عن-هانيبال-القذافي-يفتح-صفحة-مشرقة-للعلاقات-الليبية-اللبنانية-1050138748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104481/49/1044814962_0:521:2049:2057_1920x0_80_0_0_20de26fd9c4431a27ea6fde59cc85a67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
محامي سيف الإسلام القذافي ينفي أي مفاوضات سرية لإطلاق سراح هانيبال القذافي
تابعنا عبر
أكد خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن ما أوردته مجلة "جون أفريك" الفرنسية حول وجود مفاوضات سرية لإطلاق سراح هانيبال القذافي المحتجز في لبنان منذ سنوات "عار تماما عن الصحة".
موسكو - سبوتنيك. وكانت مجلة "جون أفريك" قد نقلت مؤخرا عن سيدة عراقية تدعى سهى البدري، وصفتها بأنها مستشارة سيف الإسلام القذافي
، قولها إن إطلاق سراح هانيبال المعتقل في لبنان وشيك، وذلك بعد دفع كفالة تقدر بـ150 ألف دولار للسلطات اللبنانية، على أن يبقى هناك إلى حين محاكمته.
وقال الزايدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك
": "ما أوردته صحيفة جون أفريك الفرنسية عار عن الصحة، حيث أن السيدة العراقية سهى البدري ليست ضمن فريق عمل الدكتور سيف الإسلام وبالتالي فهي لا تحمل صفة مستشارة ولا غيره، كما ذكرت الصحيفة".
وأضاف: "كما أنه ليس هناك أي تفاهم أو صفقة لإطلاق سراح المواطن الليبي المختطف هانيبال القدافي".
وشدد على أن "هانيبال لا يزال رهن الاعتقال التعسفي المميت ولا يوجد أي مؤشرات لإطلاق سراحه أو عرضه على القضاء، فالمدعي العام اكتفى بالتأشير في تحقيقاته الجنائية بعبارة (لا نطلب شيئا في الوقت الحاضر) ولم يوجه له أي اتهام".
13 سبتمبر 2021, 19:01 GMT
يذكر أن هانيبال، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، محتجز في لبنان منذ 6 أعوام بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في آب/أغسطس 1978، بعد دعوة من القذافي الأب.
ووصل هانيبال القذافي إلى لبنان عبر سوريا التي لجأ إليها بعد رحيل والده، فيما ينقل عن هانيبال القذافي
، قوله إنه اختطف على يد جماعة مسلحة وأجبروه على عبور الحدود السورية اللبنانية بطريقة غير قانونية.