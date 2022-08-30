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https://sputnikarabic.ae/20220830/محكمة-إسرائيلية-تقضي-بسجن-أسير-فلسطيني-12-عاما-بتهمة-دعم-حماس-1067027378.html
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن أسير فلسطيني 12 عاما بتهمة "دعم حماس"
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن أسير فلسطيني 12 عاما بتهمة "دعم حماس"
قضت المحكمة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، اليوم الثلاثاء، بسجن الأسير الفلسطيني محمد الحلبي مدة 12 عاماً بتهمة عضويته في حركة "حماس" ومساعدتها. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:55+0000
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القدس - سبوتنيك. كما وجهت المحكمة في جلستها الثانية والسبعين بعد المئة للأسير الحلبي، من سكان جباليا في قطاع غزة، تهما أخرى تتعلق بالاتصال مع عميل أجنبي، ونقل معلومات للعدو، وحيازة سلاح.وصرح "نادي الأسير" الفلسطيني، في بيان صحفي، أن "الأسير الحلبي الموظف في مؤسسة "الرؤية العالمية"، اعتقل قبل ست سنوات، وتعرض لكل أشكال التعذيب وضغوط كبيرة داخل الأسر من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة إليه، والقبول بصفقة لإنهاء القضية لكنه رفض ذلك".وأضاف "نادي الأسير"، أن "المؤسسة التي يعمل بها الأسير الحلبي والخارجية الأسترالية أثبتت من خلال التحقيق المستقل عدم صحة الاتهامات التي أدين بها".وأكد "نادي الأسير" أن "جريمة محاكمة الأسير الحلبي وما يجري بحقه، هو بمثابة قرار سياسي انتقامي من قبل الاحتلال، وتشكل في نفس الوقت صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية".ومحمد الحلبي من قطاع غزة، وهو أب لخمسة أطفال ومعتقل حاليا في سجن "ريمون" الإسرائيلي في صحراء النقب، اعتقلته إسرائيل منتصف يونيو/ حزيران 2016، أثناء سفره عبر معبر بيت حانون "إيرز".ويحمل الأسير الحلبي شهادة في الهندسة المدنية، ومنحته أكاديمية السلام في ألمانيا، خلال فترة اعتقاله الدكتوراه الفخرية تكريمًا له ولعمله الإنساني.
https://sputnikarabic.ae/20220827/1000-أسير-فلسطيني-يعلنون-الدخول-في-إضراب-مفتوح-عن-الطعام-أول-سبتمبر-1066910860.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

محكمة إسرائيلية تقضي بسجن أسير فلسطيني 12 عاما بتهمة "دعم حماس"

09:55 GMT 30.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit)سجن أيالون في الرملة، إسرائيل
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit)
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قضت المحكمة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، اليوم الثلاثاء، بسجن الأسير الفلسطيني محمد الحلبي مدة 12 عاماً بتهمة عضويته في حركة "حماس" ومساعدتها.
القدس - سبوتنيك. كما وجهت المحكمة في جلستها الثانية والسبعين بعد المئة للأسير الحلبي، من سكان جباليا في قطاع غزة، تهما أخرى تتعلق بالاتصال مع عميل أجنبي، ونقل معلومات للعدو، وحيازة سلاح.
وصرح "نادي الأسير" الفلسطيني، في بيان صحفي، أن "الأسير الحلبي الموظف في مؤسسة "الرؤية العالمية"، اعتقل قبل ست سنوات، وتعرض لكل أشكال التعذيب وضغوط كبيرة داخل الأسر من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة إليه، والقبول بصفقة لإنهاء القضية لكنه رفض ذلك".
وأضاف "نادي الأسير"، أن "المؤسسة التي يعمل بها الأسير الحلبي والخارجية الأسترالية أثبتت من خلال التحقيق المستقل عدم صحة الاتهامات التي أدين بها".
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وأكد "نادي الأسير" أن "جريمة محاكمة الأسير الحلبي وما يجري بحقه، هو بمثابة قرار سياسي انتقامي من قبل الاحتلال، وتشكل في نفس الوقت صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية".
ومحمد الحلبي من قطاع غزة، وهو أب لخمسة أطفال ومعتقل حاليا في سجن "ريمون" الإسرائيلي في صحراء النقب، اعتقلته إسرائيل منتصف يونيو/ حزيران 2016، أثناء سفره عبر معبر بيت حانون "إيرز".
ويحمل الأسير الحلبي شهادة في الهندسة المدنية، ومنحته أكاديمية السلام في ألمانيا، خلال فترة اعتقاله الدكتوراه الفخرية تكريمًا له ولعمله الإنساني.
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