https://sputnikarabic.ae/20220830/مسؤول-في-السلطة-المحلية-خيرسون-تبقى-مدينة-روسية-إلى-الأبد-1067036329.html
مسؤول في السلطة المحلية: خيرسون تبقى مدينة روسية إلى الأبد
مسؤول في السلطة المحلية: خيرسون تبقى مدينة روسية إلى الأبد
أعلن نائب رئيس السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن مقاطعة خيرسون لا يمكن أن تعود إلى نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T12:12+0000
2022-08-30T12:12+0000
2022-08-30T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكان رئيس النظام الأوكراني زيلينسكي قد زعم أن كييف ستستعيد السيطرة على مناطق خرجت من نطاق سيطرة حكومته منها مقاطعة خيرسون.وقال كيريل ستريموسوف للصحفيين:وتخلصت مقاطعة خيرسون من التبعية للنظام النازي الأوكراني بمساعدة القوات الروسية التي اضطرت إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا من أجل وقف اعتداءات قوات النظام الأوكراني على السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.ونوه ستريموسوف إلى أن خيرسون كانت وستبقى مدينة روسية.وعن ادعاءات رئيس النظام الأوكراني حول استعادة السيطرة على خيرسون قال نائب رئيس سلطة خيرسون إن محاولات النازيين الهجومية مآلها الفشل. وأضاف:
https://sputnikarabic.ae/20220819/خيرسون-السكان-يولون-النظام-الأوكراني-ظهورهم-1066604157.html
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روسيا
مسؤول في السلطة المحلية: خيرسون تبقى مدينة روسية إلى الأبد
12:12 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 12:24 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن مقاطعة خيرسون لا يمكن أن تعود إلى نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف.
وكان رئيس النظام الأوكراني زيلينسكي قد زعم أن كييف ستستعيد السيطرة على مناطق خرجت من نطاق سيطرة حكومته منها مقاطعة خيرسون.
وقال
كيريل ستريموسوف للصحفيين:
لن تعود مقاطعة خيرسون إلى نطاق سيطرة النازيين مهما بذلوا من جهود لمكافحة العدالة التي تحققت لنا.
وتخلصت مقاطعة خيرسون من التبعية للنظام النازي الأوكراني بمساعدة القوات الروسية التي اضطرت إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا من أجل وقف اعتداءات قوات النظام الأوكراني على السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
ونوه ستريموسوف إلى أن خيرسون كانت وستبقى مدينة روسية.
وعن ادعاءات رئيس النظام الأوكراني حول استعادة السيطرة على خيرسون قال نائب رئيس سلطة خيرسون إن محاولات النازيين الهجومية مآلها الفشل. وأضاف:
روسيا لا تبدأ حروبا. إنها تنهيها.