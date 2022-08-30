https://sputnikarabic.ae/20220830/مصدر-دبلوماسي-لبناني-لـسبوتنيك-بيروت-تتابع-باهتمام-الوضع-في-العراق-من-دون-التدخل-في-شؤونه-1067026411.html

مصدر دبلوماسي لبناني لـ"سبوتنيك": بيروت تتابع باهتمام الوضع في العراق من دون التدخل في شؤونه

مصدر دبلوماسي لبناني لـ"سبوتنيك": بيروت تتابع باهتمام الوضع في العراق من دون التدخل في شؤونه

أكد مصدر دبلوماسي لبناني، اليوم الثلاثاء، أن لبنان يتابع باهتمام الوضع في العراق بسبب تداخل المصالح والعلاقات المشتركة بين البلدين. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T09:46+0000

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2022-08-30T09:46+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "وزارة الخارجية اللبنانية تتابع الوضع في العراق بكثير من الاهتمام والقلق بسبب تداخل العلاقات والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين"، مضيفا أن "لبنان لا يتدخل في شؤون أي دولة عربية ويأمل من الإخوة العراقيين أن يتمكنوا من إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز أزمتهم الوطنية الراهنة".ونفى مصدر في شركة "طيران الشرق الأوسط" تعديل برامج الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت، في ظل الأحداث الجارية التي يشهدها العراق.وأوضح المصدر لـ"سبوتنيك"، أن "برنامج الرحلات يستمر بشكل طبيعي وثمة رحلات مكثفة بسبب كثرة الزائرين العراقيين للبنان خلال موسم الاصطياف".في سياق متصل، قال مصدر قريب من السفارة اللبنانية في بغداد لـ"سبوتنيك" إنه لا توجد إجراءات خاصة بالجالية اللبنانية في العراق حتى الآن.وكان قد انتشر شريط صوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن دعوة إلى مناصري "حزب الله" اللبناني إلى عدم التوجه للعراق للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين الشهر المقبل بسبب التطورات الحاصلة في العراق.وانتشرت شائعات عن استعداد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، للتوجه إلى لبنان في الساعات المقبلة، لكن مقربين من الصدر في بيروت نفوا لـ"سبوتنيك" هذه المعلومات وأكدوا وجوده في بغداد.وأعلن الصدر أمس اعتزاله العمل السياسي نهائيا بعد أشهر من الصراع مع خصومه السياسيين على تشكيل الحكومة العراقية، ما دفع أنصاره إلى الاحتشاد في الشارع العراقي للتعبير عن غضبهم، وقاموا باقتحام عدد من المقار الحكومية في بغداد.

https://sputnikarabic.ae/20220830/القضاء-العراقي-يعلن-تأجيل-البت-بدعوى-حل-البرلمان-بسبب-حظر-التجوال-العام-1067024947.html

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