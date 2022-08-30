https://sputnikarabic.ae/20220830/مقتل-دبلوماسية-أمريكية-من-طاقم-سفارة-بلادها-في-أوكرانيا-1067061232.html
مقتل دبلوماسية أمريكية من طاقم سفارة بلادها في أوكرانيا
مقتل دبلوماسية أمريكية من طاقم سفارة بلادها في أوكرانيا
لقيت موظفة في السفارة الأمريكية مصرعها هذا الأسبوع أثناء ركوب دراجتها في ولاية ماريلاند. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T18:39+0000
2022-08-30T18:39+0000
2022-08-30T18:39+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101809/64/1018096481_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_eba11e1899ecc7ee5a9ff4bb81d120b1.jpg
وأكدت إدارة شرطة مقاطعة مونتغومري إصابة سارة جوان لانجينكامب، 42 عامًا، إثر اصطدامها بشاحنة بعد ظهر يوم 25 أغسطس/آب بينما كانت تستقل دراجتها الهوائية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة "أيه بي سي": "يمكننا تأكيد وفاة الدبلوماسية سارة لانجينكامب، وزارة الخارجية تتقدم بأحر التعازي لأسرة وأحباء السيدة لانجينكامب".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 18 مايو/أيار، استئناف عمل سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الأوضاع الراهنة.
https://sputnikarabic.ae/20220829/الخارجية-الأمريكية-لـسبوتنيك-لا-صحة-للأنباء-المتعلقة-بإخلاء-سفارتنا-في-بغداد-1066998946.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101809/64/1018096481_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_779678c76d897fdfcfa5bbfcf327a4b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل دبلوماسية أمريكية من طاقم سفارة بلادها في أوكرانيا
تابعنا عبر
لقيت موظفة في السفارة الأمريكية مصرعها هذا الأسبوع أثناء ركوب دراجتها في ولاية ماريلاند.
وأكدت إدارة شرطة مقاطعة مونتغومري إصابة سارة جوان لانجينكامب، 42 عامًا، إثر اصطدامها بشاحنة بعد ظهر يوم 25 أغسطس/آب بينما كانت تستقل دراجتها الهوائية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة "أيه بي سي
": "يمكننا تأكيد وفاة الدبلوماسية سارة لانجينكامب، وزارة الخارجية تتقدم بأحر التعازي لأسرة وأحباء السيدة لانجينكامب".
وقال المتحدث: "لا يمكننا تقديم مزيد من التعليقات بسبب اعتبارات الخصوصية وحساسية المجرى القانوني القانون".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية
، في 18 مايو/أيار، استئناف عمل سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الأوضاع الراهنة.