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https://sputnikarabic.ae/20220830/ملك-السعودية-يبعث-برسالة-إلى-الرئيس-التركي--1067053427.html
ملك السعودية يبعث برسالة إلى الرئيس التركي
ملك السعودية يبعث برسالة إلى الرئيس التركي
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة الذكرى المئوية ليوم النصر. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:43+0000
2022-08-30T15:43+0000
السعودية
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان عبّر "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".في الإطار ذاته بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة.وذكر البيان أن ولي العهد عبّر عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".وتحيي تركيا اليوم ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في 30 أغسطس/ آب 1922.
https://sputnikarabic.ae/20220830/السعودية-نتابع-بقلق-بالغ-أحداث-العراق-ونطالب-جميع-الأطراف-بالحفاظ-على-مقدرات-شعبه-1067046718.html
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السعودية, أخبار تركيا اليوم
السعودية, أخبار تركيا اليوم

ملك السعودية يبعث برسالة إلى الرئيس التركي

15:43 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE/ KAYHAN OZER الرئيس التركي أردوغان مع الملك السعودي سلمان
الرئيس التركي أردوغان مع الملك السعودي سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE/ KAYHAN OZER
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة الذكرى المئوية ليوم النصر.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان عبّر "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".
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14:04 GMT
في الإطار ذاته بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة.
وذكر البيان أن ولي العهد عبّر عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".
وتحيي تركيا اليوم ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في 30 أغسطس/ آب 1922.
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