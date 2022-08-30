https://sputnikarabic.ae/20220830/ملك-السعودية-يبعث-برسالة-إلى-الرئيس-التركي--1067053427.html
ملك السعودية يبعث برسالة إلى الرئيس التركي
ملك السعودية يبعث برسالة إلى الرئيس التركي
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة الذكرى المئوية ليوم النصر. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:43+0000
2022-08-30T15:43+0000
2022-08-30T15:43+0000
السعودية
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101754/11/1017541199_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_8447c96cffad6bc6e983a0b53a73f641.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان عبّر "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".في الإطار ذاته بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة.وذكر البيان أن ولي العهد عبّر عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".وتحيي تركيا اليوم ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في 30 أغسطس/ آب 1922.
https://sputnikarabic.ae/20220830/السعودية-نتابع-بقلق-بالغ-أحداث-العراق-ونطالب-جميع-الأطراف-بالحفاظ-على-مقدرات-شعبه-1067046718.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101754/11/1017541199_216:0:3155:2204_1920x0_80_0_0_69773b8eabbb05e74261a7b8caba153c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار تركيا اليوم
السعودية, أخبار تركيا اليوم
ملك السعودية يبعث برسالة إلى الرئيس التركي
تابعنا عبر
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة الذكرى المئوية ليوم النصر.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية
أن الملك سلمان عبّر "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".
في الإطار ذاته بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة.
وذكر البيان أن ولي العهد عبّر عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".
وتحيي تركيا اليوم ذكرى الانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في 30 أغسطس/ آب 1922.