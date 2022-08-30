https://sputnikarabic.ae/20220830/منظمة-الحج-والزيارة-الإيرانية-تعلن-وقف-رحلاتها-إلى-العتبات-المقدسة-في-العراق-1067036708.html

منظمة الحج والزيارة الإيرانية تعلن وقف رحلاتها إلى "العتبات المقدسة" في العراق

منظمة الحج والزيارة الإيرانية تعلن وقف رحلاتها إلى "العتبات المقدسة" في العراق

ألغت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، رحلاتها بمختلف أنواعها، برا وبحرا وجوا، إلى "العتبات المقدسة" في العراق لحين إشعار آخر. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T12:16+0000

2022-08-30T12:16+0000

2022-08-30T12:16+0000

أخبار العراق اليوم

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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، جاء قرار منظمة الحج الإيرانية بإلغاء رحلاتها إلى العراق، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، وعدة مدن أخرى.وذكر البيان: "هذا القرار جاء انطلاقا من اهتمامنا البالغ بسلامة الزوار الإيرانيين والحفاظ على أمنهم".وفيما لفت البيان إلى أن "جميع المواطنين الذين توجهوا إلى العراق ضمن قوافل منظمة الحج والزيارة، بصحة جيدة وسيتم اتخاذ اللازم بهدف إعادتهم إلى البلاد"، أكد على أن "استئناف الرحلات إلى العتبات المقدسة مرهون بانتهاء الاضطرابات وعودة الهدوء والظروف الأمنية داخل العراق إلى طبيعتها وبما يضمن سلامة وأمن الزوار الإيرانيين المتجهين إلى هذا البلد".وأشار الزعيم العراقي إلى اعتذاره للشعب، واصفا إياه بأنه "المتضرر الوحيد مما يحدث، محذرا أنصاره من "أنهم إن لم ينسحبوا من الاعتصام فأنا بريء منهم".

https://sputnikarabic.ae/20220830/الكاظمي-دعوة-مقتدى-الصدر-إلى-وقف-العنف-تمثل-أعلى-مستويات-الوطنية-والحرص-على-حفظ-الدم-العراقي-1067030169.html

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