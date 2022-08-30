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https://sputnikarabic.ae/20220830/منظمة-الحج-والزيارة-الإيرانية-تعلن-وقف-رحلاتها-إلى-العتبات-المقدسة-في-العراق-1067036708.html
منظمة الحج والزيارة الإيرانية تعلن وقف رحلاتها إلى "العتبات المقدسة" في العراق
منظمة الحج والزيارة الإيرانية تعلن وقف رحلاتها إلى "العتبات المقدسة" في العراق
ألغت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، رحلاتها بمختلف أنواعها، برا وبحرا وجوا، إلى "العتبات المقدسة" في العراق لحين إشعار آخر. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T12:16+0000
2022-08-30T12:16+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، جاء قرار منظمة الحج الإيرانية بإلغاء رحلاتها إلى العراق، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، وعدة مدن أخرى.وذكر البيان: "هذا القرار جاء انطلاقا من اهتمامنا البالغ بسلامة الزوار الإيرانيين والحفاظ على أمنهم".وفيما لفت البيان إلى أن "جميع المواطنين الذين توجهوا إلى العراق ضمن قوافل منظمة الحج والزيارة، بصحة جيدة وسيتم اتخاذ اللازم بهدف إعادتهم إلى البلاد"، أكد على أن "استئناف الرحلات إلى العتبات المقدسة مرهون بانتهاء الاضطرابات وعودة الهدوء والظروف الأمنية داخل العراق إلى طبيعتها وبما يضمن سلامة وأمن الزوار الإيرانيين المتجهين إلى هذا البلد".وأشار الزعيم العراقي إلى اعتذاره للشعب، واصفا إياه بأنه "المتضرر الوحيد مما يحدث، محذرا أنصاره من "أنهم إن لم ينسحبوا من الاعتصام فأنا بريء منهم".
https://sputnikarabic.ae/20220830/الكاظمي-دعوة-مقتدى-الصدر-إلى-وقف-العنف-تمثل-أعلى-مستويات-الوطنية-والحرص-على-حفظ-الدم-العراقي-1067030169.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

منظمة الحج والزيارة الإيرانية تعلن وقف رحلاتها إلى "العتبات المقدسة" في العراق

12:16 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / QASSEM AL-KAABIزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / QASSEM AL-KAABI
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ألغت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، رحلاتها بمختلف أنواعها، برا وبحرا وجوا، إلى "العتبات المقدسة" في العراق لحين إشعار آخر.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، جاء قرار منظمة الحج الإيرانية بإلغاء رحلاتها إلى العراق، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، وعدة مدن أخرى.
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وذكر البيان: "هذا القرار جاء انطلاقا من اهتمامنا البالغ بسلامة الزوار الإيرانيين والحفاظ على أمنهم".
وفيما لفت البيان إلى أن "جميع المواطنين الذين توجهوا إلى العراق ضمن قوافل منظمة الحج والزيارة، بصحة جيدة وسيتم اتخاذ اللازم بهدف إعادتهم إلى البلاد"، أكد على أن "استئناف الرحلات إلى العتبات المقدسة مرهون بانتهاء الاضطرابات وعودة الهدوء والظروف الأمنية داخل العراق إلى طبيعتها وبما يضمن سلامة وأمن الزوار الإيرانيين المتجهين إلى هذا البلد".

يشار إلى أن المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد كانت قد شهدت أحداثا كثيرة، خرج على إثرها زعيم التيار الصدري في العراق "مقتدى الصدر"، مطالبا أنصاره، اليوم الثلاثاء، بالانسحاب الكامل من الاعتصامات بما في ذلك من أمام مبنى البرلمان؛ خلال 60 دقيقة.

وأشار الزعيم العراقي إلى اعتذاره للشعب، واصفا إياه بأنه "المتضرر الوحيد مما يحدث، محذرا أنصاره من "أنهم إن لم ينسحبوا من الاعتصام فأنا بريء منهم".
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