https://sputnikarabic.ae/20220830/هدوء-حذر-في-العراق-بعد-كلمة-الصدر-1067048376.html

هدوء حذر في العراق بعد كلمة الصدر

هدوء حذر في العراق بعد كلمة الصدر

نناقش في هذه الحلقة: بدء انسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء في بغداد؛ مناورات عسكرية بريطانية فنلندية سويدية على حدود روسيا؛ القوات الأمريكية تسرق عشرات... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T14:27+0000

2022-08-30T14:27+0000

2022-08-30T14:27+0000

بلا قيود

راديو

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هدوء حذر في العراق بعد كلمة الصدر هدوء حذر في العراق بعد كلمة الصدر

أفادت موفدة "سبوتنيك" في العراق، أن المتظاهرين بدأوا بالخروج من المنطقة الخضراء في بغداد، وأن قيادة عمليات بغداد بدأت برفع حظر التجوال الشامل من العاصمة والمحافظات الأخرى.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، عبد الناصر الجبار، لـ"بلا قيود":مناورات عسكرية أوروبية على الحدود الروسيةبدأت المملكة المتحدة وفنلندا والسويد، إجراء مناورات عسكرية مشتركة شمال فنلندا، بمشاركة نحو 880 جنديا سويديا و80 بريطانيا، في وقت تشهد العلاقات مع روسيا توترا على خلفية رغبة فنلندا والسويد الانضمام للناتو.حول هذا الموضوع، قال باسل الحاج جاسم، الخبير بالشؤون الروسية، لـ"بلا قيود": التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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