https://sputnikarabic.ae/20220830/هدوء-حذر-في-العراق-بعد-كلمة-الصدر-1067048376.html
هدوء حذر في العراق بعد كلمة الصدر
هدوء حذر في العراق بعد كلمة الصدر
نناقش في هذه الحلقة: بدء انسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء في بغداد؛ مناورات عسكرية بريطانية فنلندية سويدية على حدود روسيا؛ القوات الأمريكية تسرق عشرات... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:27+0000
2022-08-30T14:27+0000
2022-08-30T14:27+0000
بلا قيود
راديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067048036_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_c8ca3b135a7410750b8f1817d5583db2.png
هدوء حذر في العراق بعد كلمة الصدر
هدوء حذر في العراق بعد كلمة الصدر
أفادت موفدة "سبوتنيك" في العراق، أن المتظاهرين بدأوا بالخروج من المنطقة الخضراء في بغداد، وأن قيادة عمليات بغداد بدأت برفع حظر التجوال الشامل من العاصمة والمحافظات الأخرى.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، عبد الناصر الجبار، لـ"بلا قيود":مناورات عسكرية أوروبية على الحدود الروسيةبدأت المملكة المتحدة وفنلندا والسويد، إجراء مناورات عسكرية مشتركة شمال فنلندا، بمشاركة نحو 880 جنديا سويديا و80 بريطانيا، في وقت تشهد العلاقات مع روسيا توترا على خلفية رغبة فنلندا والسويد الانضمام للناتو.حول هذا الموضوع، قال باسل الحاج جاسم، الخبير بالشؤون الروسية، لـ"بلا قيود": التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067048036_304:0:1237:700_1920x0_80_0_0_0c72be55157edfabaf9fc85df2669a78.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, راديو, аудио
هدوء حذر في العراق بعد كلمة الصدر
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بدء انسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء في بغداد؛ مناورات عسكرية بريطانية فنلندية سويدية على حدود روسيا؛ القوات الأمريكية تسرق عشرات صهاريج النفط السوري باتجاه العراق.
أفادت موفدة "سبوتنيك" في العراق، أن المتظاهرين بدأوا بالخروج من المنطقة الخضراء في بغداد، وأن قيادة عمليات بغداد بدأت برفع حظر التجوال الشامل من العاصمة والمحافظات الأخرى.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، عبد الناصر الجبار، لـ"بلا قيود":
"حكمة السيد مقتدى الصدر دفعته لاتخاذ هذا القرار ودعوة مؤيديه للانسحاب من المنطقة الخضراء، لأن الواعظ الديني لا يريد الاقتتال بين المكون الشيعي-الشيعي، وبالتالي لا أحد سيكون منتصرا، لذلك فإنه من الحكمة وقف الصراع السياسي، وأن يبنى على ثوابت محددة دون اللجوء لإسقاط النظام الأصولي الذي جاء بدماء العراقيين وتضحياتهم، ويحتوي على اطراف ومكونات عدة مشتركة، وكلمة الصدر هي الفصل، ولا أحد من أتباعه يمكن أن يعصي أوامره، والآن يتعين على السيد الكاظمي أن يساهم في تقريب وجهات النظر".
مناورات عسكرية أوروبية على الحدود الروسية
بدأت المملكة المتحدة وفنلندا والسويد، إجراء مناورات عسكرية مشتركة شمال فنلندا، بمشاركة نحو 880 جنديا سويديا و80 بريطانيا، في وقت تشهد العلاقات مع روسيا توترا على خلفية رغبة فنلندا والسويد الانضمام للناتو.
حول هذا الموضوع، قال باسل الحاج جاسم، الخبير بالشؤون الروسية، لـ"بلا قيود":
"لو جرت هذه المناورات بظروف مختلفة، لكانت روتينية، لكن في ظل التوتر الحالي، وفرض عقوبات غربية قاسية ضد روسيا، فهي تأتي استكمالا لجهود فنلندا والسويد بعد طلبهم العضوية للناتو من أجل تعزيز التعاون العسكري بين الدول الغربية أكثر من السابق، ردا على مناورات تجريها روسيا، وأيضا تصريحات المسؤولين الروس".
التفاصيل في الملف الصوتي...