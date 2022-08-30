https://sputnikarabic.ae/20220830/وزارة-الإنتاج-الحربي-المصرية-تعين-لأول-مرة-امرأة-في-منصب-رئيس-مصنع-ذخيرة-1067027256.html
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعين لأول مرة امرأة في منصب رئيس مصنع ذخيرة
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعين لأول مرة امرأة في منصب رئيس مصنع ذخيرة
قررت وزارة الإنتاج الحربي المصرية، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة في تاريخها، تعيين امرأة رئيسا لمصنع ذخيرة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T09:54+0000
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وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، قرارا بتعيين المهندسة دينا عبد المنعم رئيسا لمجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، لتصبح بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للوزارة، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن "هذا القرار يأتي في ضوء توجيهات الوزير محمد صلاح الدين مصطفى بضرورة العمل وفقا لمبادىء تكافؤ الفرص والمساواة".وتابع مشيرا إلى أن "الوزير دائما ما يؤكد على أن المرأة في قطاع الإنتاج الحربي عنصر فاعل ومتميز ومؤثر وأدائها يدفع إلى إعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صُنع القرار، بما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة وفي إطار الجمهورية الجديدة المبنية على العمل الدؤوب والعلم والتنمية واحترام حقوق الإنسان".والمهندسة دينا عبد المنعم حاصلة على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية وحاصلة على ماجستير في التحكم الآلي، كما حصلت على شهادة الأعمال الدولية المعتمدة من جامعة ميسوري، ودرست برنامج القيادة للتميز الحكومي في جامعة كينجز بلندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت رحلتها المهنية بالإنتاج الحربي منذ عام 1998 كمهندسة للصيانة بإحدى الشركات التابعة.وتدرجت عبد المنعم في المناصب حتى وصلت إلى تولي منصب مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي للتطوير والمتابعة، حتى جاء قرار وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد صلاح، بتعيينها رئيسا لمجلس إدارة الشركة (مصنع 27 الحربي).ووفقا لصحيفة "الأهرام"، فإن شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) تم افتتاحها في عام 1954، وشهدت بداخلها إنتاج أول منتج حربي مصري بنسبة 100 في المئة، من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة 9 ملليمتر، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1954، والذي أصبح عيدا للإنتاج الحربي منذ ذلك الوقت.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
وزارة الإنتاج الحربي المصرية تعين لأول مرة امرأة في منصب رئيس مصنع ذخيرة
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قررت وزارة الإنتاج الحربي المصرية، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة في تاريخها، تعيين امرأة رئيسا لمصنع ذخيرة.
وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، قرارا بتعيين المهندسة دينا عبد المنعم رئيسا لمجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، لتصبح بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للوزارة، وفقا لصحيفة
"الأهرام" المصرية.
وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن "هذا القرار يأتي في ضوء توجيهات الوزير محمد صلاح الدين مصطفى بضرورة العمل وفقا لمبادىء تكافؤ الفرص والمساواة".
وتابع مشيرا إلى أن "الوزير دائما ما يؤكد على أن المرأة في قطاع الإنتاج الحربي عنصر فاعل ومتميز ومؤثر وأدائها يدفع إلى إعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صُنع القرار، بما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة وفي إطار الجمهورية الجديدة المبنية على العمل الدؤوب والعلم والتنمية واحترام حقوق الإنسان".
والمهندسة دينا عبد المنعم حاصلة على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية وحاصلة على ماجستير في التحكم الآلي، كما حصلت على شهادة الأعمال الدولية المعتمدة من جامعة ميسوري، ودرست برنامج القيادة للتميز الحكومي في جامعة كينجز بلندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت رحلتها المهنية بالإنتاج الحربي منذ عام 1998 كمهندسة للصيانة بإحدى الشركات التابعة.
وتدرجت عبد المنعم في المناصب حتى وصلت إلى تولي منصب مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي للتطوير والمتابعة، حتى جاء قرار وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد صلاح، بتعيينها رئيسا لمجلس إدارة الشركة (مصنع 27 الحربي).
ووفقا لصحيفة "الأهرام"، فإن شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) تم افتتاحها في عام 1954، وشهدت بداخلها إنتاج أول منتج حربي مصري بنسبة 100 في المئة، من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة 9 ملليمتر، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1954، والذي أصبح عيدا للإنتاج الحربي منذ ذلك الوقت.