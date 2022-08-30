https://sputnikarabic.ae/20220830/وزراء-الدفاع-في-الاتحاد-الأوروبي-يوافقون-على-التحضير-لمهمة-تدريبية-للجيش-الأوكراني-1067050623.html
وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي يوافقون على التحضير لمهمة تدريبية للجيش الأوكراني
وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي يوافقون على التحضير لمهمة تدريبية للجيش الأوكراني
اتفق وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع غير رسمي في العاصمة التشيكية براغ، على بدء العمل لتحديد معالم مهمة تدريب مستقبلية للجيش الأوكراني. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:53+0000
2022-08-30T14:53+0000
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وقال جوزيب بوريل، ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عقب الاجتماع: "اتصل بنا وزير الدفاع الأوكراني (أوليكسي) ريزنيكوف عبر الفيديو وأبلغنا بالوضع على الأرض، بالإضافة إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحا للجيش الأوكراني. يجب أن نوفر هذه الاحتياجات. وقد اتفقنا بالإجماع على ذلك. واتفق جميع الوزراء على بدء العمل لتحديد معالم البعثة لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".وأعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشوسكاس، يوم الأربعاء، أنه يجري تدريب نحو 150 عسكريا أوكرانيا، على يد خبراء ليتوانيين.وأوضح أنه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، سيكون هؤلاء جاهزين للمشاركة في الأعمال القتالية، التي من بينها بعض التخصصات العسكرية الضيقة للغاية.ونقلت وكالة "أوكرإنفورم"، عن الوزير قوله: "في أبريل/نيسان ومايو/أيار، عرضنا على أوكرانيا أكثر من عشرين دورة تدريبية، التي تمكّن القوات المسلحة الأوكرانية من تجهيز متخصصين".وتابع: "تم تفعيل خمس دورات، ويجري تدريب أفراد الجيش الأوكراني؛ وبحلول شهر أكتوبر، سنقوم بتجهيز 150 متخصصا في مختلف المهن العسكرية، وبعض هذه التخصصات العسكرية ضيقة للغاية".وأشار إلى أن ليتوانيا ستنضم إلى تدريب الجيش الأوكراني في بريطانيا، في أوائل سبتمبر/أيلول المقبل، وسيتم تخصيص 15 مدربا لهذا الغرض.
https://sputnikarabic.ae/20220824/ليتوانيا-ندرب-150-عسكريا-أوكرانيا-متخصصا-1066802304.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, تدريب, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, تدريب, أخبار أوكرانيا
وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي يوافقون على التحضير لمهمة تدريبية للجيش الأوكراني
14:53 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 15:07 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
اتفق وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع غير رسمي في العاصمة التشيكية براغ، على بدء العمل لتحديد معالم مهمة تدريب مستقبلية للجيش الأوكراني.
وقال جوزيب بوريل، ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عقب الاجتماع: "اتصل بنا وزير الدفاع الأوكراني (أوليكسي) ريزنيكوف عبر الفيديو وأبلغنا بالوضع على الأرض، بالإضافة إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحا للجيش الأوكراني. يجب أن نوفر هذه الاحتياجات. وقد اتفقنا بالإجماع على ذلك. واتفق جميع الوزراء على بدء العمل لتحديد معالم البعثة لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".
وبحسب بوريل، فإن العمل التحضيري يشمل المشاورات مع الجانب الأوكراني وتحديد المعايير القانونية والتشغيلية. ووفقا له، فقد قدم ريزنيكوف قائمة بالمناطق التي يحتاج فيها الجيش الأوكراني إلى التدريب.
وأعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشوسكاس، يوم الأربعاء، أنه يجري تدريب
نحو 150 عسكريا أوكرانيا، على يد خبراء ليتوانيين.
وأوضح أنه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، سيكون هؤلاء جاهزين للمشاركة في الأعمال القتالية، التي من بينها بعض التخصصات العسكرية الضيقة للغاية.
ونقلت وكالة "أوكرإنفورم"، عن الوزير قوله: "في أبريل/نيسان ومايو/أيار، عرضنا على أوكرانيا أكثر من عشرين دورة تدريبية، التي تمكّن القوات المسلحة الأوكرانية من تجهيز متخصصين".
وتابع: "تم تفعيل خمس دورات، ويجري تدريب أفراد الجيش الأوكراني؛ وبحلول شهر أكتوبر، سنقوم بتجهيز 150 متخصصا في مختلف المهن العسكرية، وبعض هذه التخصصات العسكرية ضيقة للغاية".
وأشار إلى أن ليتوانيا ستنضم إلى تدريب الجيش الأوكراني في بريطانيا، في أوائل سبتمبر/أيلول المقبل، وسيتم تخصيص 15 مدربا لهذا الغرض.