https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-الخارجية-التركي-يعلق-على-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-1067015614.html
وزير الخارجية التركي يعلق على الوضع في محطة زابوروجيه
وزير الخارجية التركي يعلق على الوضع في محطة زابوروجيه
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة قد تدعم كييف أكثر من العديد من حلفاء الناتو. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T05:36+0000
2022-08-30T05:36+0000
2022-08-30T05:40+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وأضاف أوغلو في تصريحات نقلتها صحيفة "ستار" قوله: "نحن ندعم وحدة أراضي أوكرانيا. ربما ندعم أوكرانيا أكثر من العديد من حلفاء الناتو. لكن لدينا أيضا حوار مع روسيا، وهذا الحوار يؤتي ثماره. لذلك، لقد جمعناهم بالفعل مرتين، واتفاقية الحبوب أتت بثمارها".وأشار إلى أن "الخبراء يتوجهون إلى المنطقة مرة أخرى. وفي نفس الوقت نحاول توفير ضمانات أمنية هنا".هذا وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، قد صرح يوم الاثنين، (29 أغسطس/آب)، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل".وأضاف أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
وزير الخارجية التركي يعلق على الوضع في محطة زابوروجيه
05:36 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 05:40 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة قد تدعم كييف أكثر من العديد من حلفاء الناتو.
وأضاف أوغلو في تصريحات نقلتها صحيفة "ستار" قوله: "نحن ندعم وحدة أراضي أوكرانيا. ربما ندعم أوكرانيا أكثر من العديد من حلفاء الناتو. لكن لدينا أيضا حوار مع روسيا، وهذا الحوار يؤتي ثماره. لذلك، لقد جمعناهم بالفعل مرتين، واتفاقية الحبوب أتت بثمارها".
ووفقا له، جلبت تركيا مع الجانب الروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اسطنبول بفضل الحوار الذي جرى مع أوكرانيا وروسيا، وسيقوم الخبراء بزيارة محطة زابوروجيه النووية.
وأشار إلى أن "الخبراء يتوجهون إلى المنطقة مرة أخرى. وفي نفس الوقت نحاول توفير ضمانات أمنية هنا".
هذا وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف،
قد صرح يوم الاثنين، (29 أغسطس/آب)، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.
وصرح بيسكوف
للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل".
وأضاف أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.