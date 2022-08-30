عربي
https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-الخارجية-التركي-يعلق-على-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-1067015614.html
وزير الخارجية التركي يعلق على الوضع في محطة زابوروجيه
وزير الخارجية التركي يعلق على الوضع في محطة زابوروجيه
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة قد تدعم كييف أكثر من العديد من حلفاء الناتو. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T05:36+0000
2022-08-30T05:40+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059717629_263:0:1945:946_1920x0_80_0_0_5de35d1c68de84ec77a35cedbf79150c.jpg
وأضاف أوغلو في تصريحات نقلتها صحيفة "ستار" قوله: "نحن ندعم وحدة أراضي أوكرانيا. ربما ندعم أوكرانيا أكثر من العديد من حلفاء الناتو. لكن لدينا أيضا حوار مع روسيا، وهذا الحوار يؤتي ثماره. لذلك، لقد جمعناهم بالفعل مرتين، واتفاقية الحبوب أتت بثمارها".وأشار إلى أن "الخبراء يتوجهون إلى المنطقة مرة أخرى. وفي نفس الوقت نحاول توفير ضمانات أمنية هنا".هذا وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، قد صرح يوم الاثنين، (29 أغسطس/آب)، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل".وأضاف أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059717629_473:0:1734:946_1920x0_80_0_0_e27328c49739c5d1285fedbfbf121901.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية

وزير الخارجية التركي يعلق على الوضع في محطة زابوروجيه

05:36 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 05:40 GMT 30.08.2022)
© Sputnikمؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو بعد لقاء سيرغي لافروف مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو بعد لقاء سيرغي لافروف مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة قد تدعم كييف أكثر من العديد من حلفاء الناتو.
وأضاف أوغلو في تصريحات نقلتها صحيفة "ستار" قوله: "نحن ندعم وحدة أراضي أوكرانيا. ربما ندعم أوكرانيا أكثر من العديد من حلفاء الناتو. لكن لدينا أيضا حوار مع روسيا، وهذا الحوار يؤتي ثماره. لذلك، لقد جمعناهم بالفعل مرتين، واتفاقية الحبوب أتت بثمارها".

ووفقا له، جلبت تركيا مع الجانب الروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اسطنبول بفضل الحوار الذي جرى مع أوكرانيا وروسيا، وسيقوم الخبراء بزيارة محطة زابوروجيه النووية.

وأشار إلى أن "الخبراء يتوجهون إلى المنطقة مرة أخرى. وفي نفس الوقت نحاول توفير ضمانات أمنية هنا".
هذا وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، قد صرح يوم الاثنين، (29 أغسطس/آب)، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.
وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل".
وأضاف أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала