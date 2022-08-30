https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-الداخلية-العراقية-قواتنا-أثبتت-أنها-على-قدر-عال-من-المسؤولية--1067065767.html

وزير الداخلية العراقية: قواتنا أثبتت أنها على قدر عال من المسؤولية

وزير الداخلية العراقية: قواتنا أثبتت أنها على قدر عال من المسؤولية

قال وزير الداخلية العراقية عثمان الغانمي، الثلاثاء، أن القوات الأمنية أثبتت أنها على قدر عالٍ من المسؤولية وتحلت بضبط النفس. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T21:39+0000

2022-08-30T21:39+0000

2022-08-30T21:39+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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وقال الغانمي في بيان إنه "كانت ومازالت قواتنا الأمنية البطلة التي تؤدي واجباتها على أتم وجه محط تقدير واحترام كبير لدينا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وأضاف البيان: "لقد أثبتت [قواتنا] مرة أخرى أنها على قدر عالي من المسؤولية وتحلت بضبط النفس خلال الأحداث الأخيرة التي جرت في المنطقة الخضراء".وتابع وزير الداخلية أن "تشكيلاتنا الأمنية ستبقى تعمل بمهنية عالية".وشهد العراق، أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.وفي وقت سابق أمس، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-الخارجة-العراقي-يبحث-مع-نظيره-السعودي-نتائج-زيارته-لطهران-1067065026.html

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