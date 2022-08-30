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وفاة ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما
وفاة ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما
أعلن المستشفى المركزي السريري عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T20:32+0000
2022-08-30T21:07+0000
روسيا
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وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".وأعلن مصدر مقرب من عائلة غورباتشوف لوكالة "سبوتنيك"، أنه سيتم دفن غورباتشوف إلى جانب زوجته في مقبرة نوفوديفيتشي في موسكو.والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.وحاز غورباتشوف على جائزة نوبل للسلام عام 1990، وبعد ترك رئاسة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، انخرط في الأنشطة الاجتماعية والأدبية.
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روسيا

وفاة ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما

20:32 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 21:07 GMT 30.08.2022)
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ميخائيل غورباتشوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أعلن المستشفى المركزي السريري عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.
وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".
وأعلن مصدر مقرب من عائلة غورباتشوف لوكالة "سبوتنيك"، أنه سيتم دفن غورباتشوف إلى جانب زوجته في مقبرة نوفوديفيتشي في موسكو.
وقال المصدر: "ميخائيل سيرغيفيتش سيدفن كما أوصى إلى جانب زوجته رايسا في مقبرة نوفوديفيتشي".
والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.
ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.
وحاز غورباتشوف على جائزة نوبل للسلام عام 1990، وبعد ترك رئاسة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، انخرط في الأنشطة الاجتماعية والأدبية.
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