https://sputnikarabic.ae/20220830/وكالة-ارتفاع-عدد-القتلى-في-بغداد-بعد-تجدد-المواجهات-إلى-23-1067018517.html
وكالة: ارتفاع عدد القتلى في بغداد بعد تجدد المواجهات إلى 23
وكالة: ارتفاع عدد القتلى في بغداد بعد تجدد المواجهات إلى 23
ارتفعت حصيلة القتلى من أنصار زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى 23 شخصا، بعد تجدد المواجهات، صباح اليوم الثلاثاء، في بغداد. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T07:33+0000
2022-08-30T07:33+0000
2022-08-30T07:33+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067012553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f40ef763be33615798f4f6ae3a3895a1.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر طبي، قوله إن "عدد قتلى المواجهات داخل المنطقة الخضراء ارتفع إلى 23 شخصا".من جهتها، نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر طبي عراقي قوله إن واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067012553_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_e145ab17fa3a0dacb332df2f995857b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
وكالة: ارتفاع عدد القتلى في بغداد بعد تجدد المواجهات إلى 23
تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة القتلى من أنصار زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى 23 شخصا، بعد تجدد المواجهات، صباح اليوم الثلاثاء، في بغداد.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر طبي، قوله إن "عدد قتلى المواجهات داخل المنطقة الخضراء ارتفع إلى 23 شخصا".
من جهتها، نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر طبي عراقي قوله إن
"عدد قتلى المواجهات داخل المنطقة الخضراء ارتفع إلى 30"، مشيرا إلى جرح 700 جراء اشتباكات أمس من بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية.
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل
في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".