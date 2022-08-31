أدرعي يعلق على رمي وزيرين لبنانيين الحجارة باتجاه إسرائيل... صور وفيديو
06:53 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 31.08.2022)
© Sputnik . Zahraa Al-Amirالحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على قيام وليد فياض، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وهكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية، برمي الحجارة عبر السياج الحدودي باتجاه إسرائيل.
وأعاد أدرعي نشر عبر تويتر صورة للوزير حجار وهو يرمي الحجارة ويقف بجواره فياض وهو يبتسم، بالإضافة إلى عدد من الوزراء اللبنانيين.
وعلق على الصورة بقوله "هذا مشهد لا يستحق سوى المثل العربي بنسخته اللبنانية... إن كان بيتك من قزاز ما ترمي الناس بالحجارة".
مشهد لا يستحق سوى المثل العربي بنسخته اللبنانية: إن كان بيتك من قزاز ما ترمي الناس بالحجارة pic.twitter.com/DYnzURepqu— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 31, 2022
وقام فياض وحجار برمي حجارة خلف السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل، أمس الثلاثاء، خلال جولة لعدد من الوزراء اللبنانيين.
جاءت جولة الوزراء اللبنانيين تحت عنوان "كلنا للجنوب" بالقرب من موقع العباد الواقع عند أطراف بلدة حولا، قبل الانتقال إلى محلّة المطلة خراج بلدة العديسة.
وظهر في فيديو الجولة الوزارية، هكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية، وهو يرمي الحجارة أولا ويقول "أضرب والريح تصيح" وهو أحد أناشيد حزب الله اللبناني الموجهة إلى الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، وبعده يقوم وليد فياض، وزير الطاقة برمي الحجارة بالاتجاه نفسه.
الوزيران في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وهكتور حجار رشقا العدو الإسرائيلي بالحجارة اليوم عند الحدود الجنوبية pic.twitter.com/fJJFytaQRf— Dr.Eman Shweikh (@EmanShuwaikh) August 30, 2022
وشارك في الجولة الوزارية اللبنانية، كلّ من وزير السياحة وليد نصار، ووزير العمل مصطفى بيرم، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الاتصالات جوني قرم، ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى، ووزير البيئة ناصر ياسين.