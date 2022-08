https://sputnikarabic.ae/20220831/أفضل-نوع-خضروات-لصحة-الأمعاء-1067113982.html

أفضل نوع خضروات لصحة الأمعاء

أفضل نوع خضروات لصحة الأمعاء

يؤثر نظامك الغذائي اليومي بشكل مباشر على صحة أمعائك، مما قد يؤثر على العديد من الجوانب المختلفة لصحتك. وجدت الدراسات أن نوعا من الخضروات يمكن أن يساعد في تحسين... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T19:26+0000

2022-08-31T19:26+0000

2022-08-31T19:26+0000

الصحة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1050256488_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_7d9f4a67a2f40edcf382b0579e8a3a41.jpg

في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب معرفة أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها لأمعائك. لكن بشكل أساسي، عادة ما تساعد الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف في الحفاظ على صحة أمعائك، وفق موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.على سبيل المثال، تحتوي الفواكه والخضروات (وبعض الحبوب الكاملة) على مادة البوليفينول، وهي مركبات تعمل على تحسين الحاجز المعوي.وعلى الرغم من أن تناول الكثير من الخضار والفاكهة يمكن أن يوفر لك أليافا ومغذيات صحية لمساعدة أمعائك، فقد أظهرت الأبحاث أن الخضار الورقية يمكن أن تساعد على وجه التحديد في إطعام البكتيريا الجيدة في أمعائك وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.وجدت دراسة نُشرت في Nature Chemical Biology أن هذه الخضروات الورقية (مثل السبانخ والكرنب واللفت والجرجير والخس) تحتوي على مركب سكر فريد يسمى سلفوكينوفوز (يُعرف أيضا باسم SQ).تتغذى البكتيريا الجيدة في أمعائك على SQ للحصول على الطاقة، لذلك عندما تتناول الخضروات الورقية، فأنت تقوم بشكل أساسي بإطعام البكتيريا الجيدة في ميكروبيوم أمعائك.كلما زادت الطاقة التي تمتلكها هذه البكتيريا الجيدة، زادت قدرتها على بناء الحواجز الوقائية في الميكروبيوم لدينا والتي نحتاجها لإبقاء البكتيريا السيئة في مكانها ومنعها من النمو والتكاثر.ولا تقتصر أهمية صحة الأمعاء على معدتك فقط، حيث يؤثر ميكروبيوم أمعائك بشكل مباشر على صحتك المعرفية ويؤثر أيضا على خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.يشير تقرير نُشر في مجلة Neurologyإلى أن المحتوى العالي من الألياف في الخضروات الورقية يمكن أن يحسن صحة أمعائك، وبالتالي تتمتع بخصائص حماية الأعصاب، مما يساعد على تقليل التدهور المعرفي.

https://sputnikarabic.ae/20201214/الخضروات-الورقية-تحميك-من-الشيخوخة-المبكرة-وتحسن-مزاجك-1047510264.html

https://sputnikarabic.ae/20201202/لأصحاب-العمل-الليلي-احذروا-مرض-ميكروبيوم-الأمعاء-1047380769.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, منوعات