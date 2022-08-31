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أمريكا... إنفلونزا الطيور القاتل يعود للغرب الأوسط بشكل أسرع من المتوقع
أمريكا... إنفلونزا الطيور القاتل يعود للغرب الأوسط بشكل أسرع من المتوقع
عاد مرض إنفلونزا الطيور القاتل إلى منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة، في وقت مبكر أكثر مما توقعت السلطات بعد فترة هدوء استمرت عدة أشهر. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T17:21+0000
2022-08-31T17:21+0000
أخبار انفلونزا الطيور
الولايات المتحدة الأمريكية
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يأتي ذلك مع اكتشاف المرض في قطيع من الديوك الرومية في غرب مينيسوتا، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء.قالت هيئة صحة الحيوان في مينيسوتا إن المرض تم اكتشافه بعد أن سجلت مقاطعة ميكر زيادة في الوفيات نهاية الأسبوع الماضي، بحسب "أسوشيتدبرس".وأكدت الاختبارات المرض مساء الثلاثاء، وتم قتل القطيع بالموت الرحيم لوقف الانتشار.وقالت شونا فوس الطبيبة البيطرية البارزة: "في حين أن توقيت هذه الاكتشاف كان مبكرا أكثر مما توقعنا، إلا أننا نستعد لعودة ظهور إنفلونزا الطيور التي تعاملنا معها هذا الربيع".كان هذا هو أول اكتشاف لمرض إنفلونزا الطيور في مينيسوتا منذ 31 مايو/ أيار، عندما أصيب قطيع من الدواجن في مقاطعة بيكر، والأول في الغرب الأوسط منذ إصابة قطيع من الدواجن بإنديانا في 9 يونيو/ تموز.ومع ذلك، كانت هناك العديد من الاكتشافات في الولايات الغربية في يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب، بما في ذلك كاليفورنيا وواشنطن وأوريغون ويوتا، بالإضافة إلى عدد قليل في بعض الولايات الشرقية.
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أخبار انفلونزا الطيور, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار انفلونزا الطيور, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا... إنفلونزا الطيور القاتل يعود للغرب الأوسط بشكل أسرع من المتوقع

17:21 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / PATRICK BERNARDانفلونزا الطيور
انفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / PATRICK BERNARD
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عاد مرض إنفلونزا الطيور القاتل إلى منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة، في وقت مبكر أكثر مما توقعت السلطات بعد فترة هدوء استمرت عدة أشهر.
يأتي ذلك مع اكتشاف المرض في قطيع من الديوك الرومية في غرب مينيسوتا، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء.
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13 فبراير, 16:02 GMT
قالت هيئة صحة الحيوان في مينيسوتا إن المرض تم اكتشافه بعد أن سجلت مقاطعة ميكر زيادة في الوفيات نهاية الأسبوع الماضي، بحسب "أسوشيتدبرس".
وأكدت الاختبارات المرض مساء الثلاثاء، وتم قتل القطيع بالموت الرحيم لوقف الانتشار.
وقالت شونا فوس الطبيبة البيطرية البارزة: "في حين أن توقيت هذه الاكتشاف كان مبكرا أكثر مما توقعنا، إلا أننا نستعد لعودة ظهور إنفلونزا الطيور التي تعاملنا معها هذا الربيع".
كان هذا هو أول اكتشاف لمرض إنفلونزا الطيور في مينيسوتا منذ 31 مايو/ أيار، عندما أصيب قطيع من الدواجن في مقاطعة بيكر، والأول في الغرب الأوسط منذ إصابة قطيع من الدواجن بإنديانا في 9 يونيو/ تموز.
ومع ذلك، كانت هناك العديد من الاكتشافات في الولايات الغربية في يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب، بما في ذلك كاليفورنيا وواشنطن وأوريغون ويوتا، بالإضافة إلى عدد قليل في بعض الولايات الشرقية.
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