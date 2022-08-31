https://sputnikarabic.ae/20220831/أمير-قطر-يزور-كازاخستان--1067071766.html

أمير قطر يزور كازاخستان قريبا

أمير قطر يزور كازاخستان قريبا

استقبل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني. 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T07:36+0000

2022-08-31T07:36+0000

2022-08-31T08:07+0000

العالم العربي

قطر

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

كازاخستان

توكايف

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وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات الكازاخستانية القطرية. وأولي اهتمام خاص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات رئيسية من الاقتصاد.ورحب توكاييف بعقد الاجتماع الأول لمنصة الحوار لرؤساء وزارات خارجية دول آسيا الوسطى والخليج، المزمع عقده في الرياض في سبتمبر.ونقل وزير الخارجية القطري إلى توكاييف تحيات أمير دولة قطر، مؤكدا زيارته كازاخستان في المستقبل القريب.يذكر أن توكاييف عقد اجتماعاً مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في يونيو/ حزيران الماضي في االعاصمة الدوحة.وأكد قادة البلدين رغبتهم المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة.

https://sputnikarabic.ae/20220108/تفاصيل-ما-دار-في-الاتصال-الهاتفي-بين-أمير-قطر-ورئيس-كازاخستان-1055095377.html

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العالم العربي, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , كازاخستان, توكايف