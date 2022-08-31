https://sputnikarabic.ae/20220831/أمير-قطر-يزور-كازاخستان--1067071766.html
أمير قطر يزور كازاخستان قريبا
أمير قطر يزور كازاخستان قريبا
استقبل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T07:36+0000
2022-08-31T07:36+0000
2022-08-31T08:07+0000
العالم العربي
قطر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
كازاخستان
توكايف
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وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات الكازاخستانية القطرية. وأولي اهتمام خاص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات رئيسية من الاقتصاد.ورحب توكاييف بعقد الاجتماع الأول لمنصة الحوار لرؤساء وزارات خارجية دول آسيا الوسطى والخليج، المزمع عقده في الرياض في سبتمبر.ونقل وزير الخارجية القطري إلى توكاييف تحيات أمير دولة قطر، مؤكدا زيارته كازاخستان في المستقبل القريب.يذكر أن توكاييف عقد اجتماعاً مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في يونيو/ حزيران الماضي في االعاصمة الدوحة.وأكد قادة البلدين رغبتهم المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20220108/تفاصيل-ما-دار-في-الاتصال-الهاتفي-بين-أمير-قطر-ورئيس-كازاخستان-1055095377.html
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العالم العربي, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , كازاخستان, توكايف
العالم العربي, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , كازاخستان, توكايف
أمير قطر يزور كازاخستان قريبا
07:36 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 08:07 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
استقبل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات الكازاخستانية القطرية
. وأولي اهتمام خاص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات رئيسية من الاقتصاد.
ورحب توكاييف بعقد الاجتماع الأول لمنصة الحوار لرؤساء وزارات خارجية دول آسيا الوسطى والخليج، المزمع عقده في الرياض في سبتمبر.
ونقل وزير الخارجية القطري إلى توكاييف تحيات أمير دولة قطر، مؤكدا زيارته كازاخستان في المستقبل القريب.
يذكر أن توكاييف عقد اجتماعاً مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
في يونيو/ حزيران الماضي في االعاصمة الدوحة.
وأكد قادة البلدين رغبتهم المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة.