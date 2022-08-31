https://sputnikarabic.ae/20220831/إسرائيل-تحذر-الجميع-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني-يهدد-الأمن-العالمي-1067072740.html

إسرائيل تحذر الجميع: إحياء الاتفاق النووي الإيراني يهدد الأمن العالمي

إسرائيل تحذر الجميع: إحياء الاتفاق النووي الإيراني يهدد الأمن العالمي

حذرت إسرائيل من أن "الإحياء المحتمل للاتفاق النووي الإيراني يهدد الأمن العالمي"، مؤكدة أن "مجموعة من العقوبات الشديدة والعزلة الدبلوماسية والتهديدات العسكرية... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T08:15+0000

2022-08-31T08:15+0000

2022-08-31T08:15+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

الاتفاق النووي الإيراني

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قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق يضر بأمنها، وإيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منع تطورها النووي، لأن هذا الاتفاق سيضر بأمن المنطقة والعالم".وأضاف: "هذا الاتفاق لن يكون قادرا حتى على تحقيق هدفه الأساسي الوحيد وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي"، معربا عن أمل بلاده في أن "يستيقظ المجتمع الدولي ويدرك أن مزيجا فقط من العزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية المعوقة والتهديد العسكري الموثوق به يمكن أن يوقف مساعي إيران لبناء أسلحة نووية".وأكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، "في هذه الحالة فقط سيضطر النظام الإيراني للاختيار بين بقائه وطموحاته النووية الخطيرة والمجنونة، وإذا لم يحدث هذا فلن تلتزم إسرائيل بأي اتفاق دولي يهدد أمننا"، موضحا أن "إيران تهديد مادي لإسرائيل. نحن الدولة الوحيدة التي يهدد نظام الملالي علانية بتدميرها".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قال إن بلاده جاهزة للتحرك من أجل الحفاظ على أمن بلاده القومي، مؤكدا أن الاتفاق هو "اتفاق سيئ"، ولم يكن جيدا بالفعل عندما تم توقيعه في العام 2015، بدعوى أن أخطاره أكبر وأعظم.وأكد لابيد أن قادة الجيش وجهاز "الموساد" مستعدون لمواجهة أي سيناريو بشأن النووي الإيراني، بعد تلقيهم تعليمات منه بتجهيز أنفسهم لأي سيناريو، مشددا على استعداد الجيش الإسرائيلي للعمل من أجل الحفاظ على أمن بلاده، مدعيا أن الإدارة الأمريكية تتفهم هذا الأمر.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن توجيهات بلاده تقضي بمواجهة الاتفاق النووي الإيراني بكل قوة، وذلك دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الاتفاق النووي الإيراني