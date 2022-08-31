إسرائيل تفرض قيودا على شركات عالمية بدعوى "لعب أدوار رئيسية في نظام حماس الاستثماري"
© Sputnik . Vladimir Astapkovichعلم إسرائيل
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بفرض قيود على شبكة من الشركات والاستثمارات العالمية بدعوى أنها تابعة لحركة "حماس".
القدس - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن مكتب غانتس أن "وزير الدفاع بيني غانتس وقع على أوامر لفرض قيود على ممتلكات حوالي 20 جهة (أفراد وشركات) يلعبون أدوارا رئيسية في نظام (حماس) الاستثماري".
وأضاف البيان بأن "هذه الممتلكات تدير سرا مشاريع بمئات الملايين من الدولارات، وذلك من خلال شبكة من الشركات العالمية تعمل في السودان، تركيا، الإمارات، السعودية، والجزائر".
وبحسب البيان فإن "هذه الشركات العالمية تضخ أموالا لتعظيم وتطوير قدرات الجناح العسكري في غزة، منها شركة رواد، أندا، سيدار، وأجروجيت".
وأضاف البيان بأن "هذه الممتلكات تدير سرا مشاريع بمئات الملايين من الدولارات، وذلك من خلال شبكة من الشركات العالمية تعمل في السودان، تركيا، الإمارات، السعودية، والجزائر".
وبحسب البيان فإن "هذه الشركات العالمية تضخ أموالا لتعظيم وتطوير قدرات الجناح العسكري في غزة، منها شركة رواد، أندا، سيدار، وأجروجيت".