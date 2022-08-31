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https://sputnikarabic.ae/20220831/إسرائيل-تفرض-قيودا-على-شركات-عالمية-بدعوى-لعب-أدوار-رئيسية-في-نظام-حماس-الاستثماري-1067092258.html
إسرائيل تفرض قيودا على شركات عالمية بدعوى "لعب أدوار رئيسية في نظام حماس الاستثماري"
إسرائيل تفرض قيودا على شركات عالمية بدعوى "لعب أدوار رئيسية في نظام حماس الاستثماري"
وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بفرض قيود على شبكة من الشركات والاستثمارات العالمية بدعوى أنها تابعة لحركة "حماس". 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:02+0000
2022-08-31T12:02+0000
العالم
إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن مكتب غانتس أن "وزير الدفاع بيني غانتس وقع على أوامر لفرض قيود على ممتلكات حوالي 20 جهة (أفراد وشركات) يلعبون أدوارا رئيسية في نظام (حماس) الاستثماري".وأضاف البيان بأن "هذه الممتلكات تدير سرا مشاريع بمئات الملايين من الدولارات، وذلك من خلال شبكة من الشركات العالمية تعمل في السودان، تركيا، الإمارات، السعودية، والجزائر".وبحسب البيان فإن "هذه الشركات العالمية تضخ أموالا لتعظيم وتطوير قدرات الجناح العسكري في غزة، منها شركة رواد، أندا، سيدار، وأجروجيت".
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العالم, إسرائيل
العالم, إسرائيل

إسرائيل تفرض قيودا على شركات عالمية بدعوى "لعب أدوار رئيسية في نظام حماس الاستثماري"

12:02 GMT 31.08.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovichعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بفرض قيود على شبكة من الشركات والاستثمارات العالمية بدعوى أنها تابعة لحركة "حماس".
القدس - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن مكتب غانتس أن "وزير الدفاع بيني غانتس وقع على أوامر لفرض قيود على ممتلكات حوالي 20 جهة (أفراد وشركات) يلعبون أدوارا رئيسية في نظام (حماس) الاستثماري".
وأضاف البيان بأن "هذه الممتلكات تدير سرا مشاريع بمئات الملايين من الدولارات، وذلك من خلال شبكة من الشركات العالمية تعمل في السودان، تركيا، الإمارات، السعودية، والجزائر".
وبحسب البيان فإن "هذه الشركات العالمية تضخ أموالا لتعظيم وتطوير قدرات الجناح العسكري في غزة، منها شركة رواد، أندا، سيدار، وأجروجيت".
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