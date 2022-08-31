https://sputnikarabic.ae/20220831/إصابة-قائد-طائرة-صغيرة-بعد-سقوطها-قرب-مسجد-الشيخ-زايد-في-أبوظبي-1067113047.html
إصابة قائد طائرة صغيرة بعد سقوطها قرب مسجد الشيخ زايد في أبوظبي
إصابة قائد طائرة صغيرة بعد سقوطها قرب مسجد الشيخ زايد في أبوظبي
أصيب قائد طائرة مدنية صغيرة لدى سقوطها نتيجة عطل فني قرب جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب إعلام رسمي. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T17:44+0000
2022-08-31T17:44+0000
2022-08-31T17:44+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مساء الأربعاء، عن الهيئة العامة للطيران المدني إن طائرة مدنية صغيرة سقطت في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير، وباشرت الفرق المعنية على الفور بالاستجابة للحدث.وأوضحت الهيئة أن الطائرة من نوع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة من طراز "سيسنا" ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة.وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص.وبحسب المصدر ذاته، سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد، وأسفر الحادث عن إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إصابة قائد طائرة صغيرة بعد سقوطها قرب مسجد الشيخ زايد في أبوظبي
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أصيب قائد طائرة مدنية صغيرة لدى سقوطها نتيجة عطل فني قرب جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب إعلام رسمي.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)
، مساء الأربعاء، عن الهيئة العامة للطيران المدني إن طائرة مدنية صغيرة سقطت في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير، وباشرت الفرق المعنية على الفور بالاستجابة للحدث.
وأوضحت الهيئة أن الطائرة من نوع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة من طراز "سيسنا" ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص.
وبحسب المصدر ذاته، سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد، وأسفر الحادث عن إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.