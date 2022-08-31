https://sputnikarabic.ae/20220831/إعلام-شركة-خاصة-تنظم-سفريات-لابيد-للخارج-بعد-امتناع-موظفي-الخارجية-الإسرائيلية-1067112901.html
إعلام: شركة خاصة تنظم سفريات لابيد للخارج بعد امتناع موظفي الخارجية الإسرائيلية
إعلام: شركة خاصة تنظم سفريات لابيد للخارج بعد امتناع موظفي الخارجية الإسرائيلية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن شركة خاصة ستقوم بتنظيم رحلات رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد للخارج. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T17:36+0000
2022-08-31T17:36+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية قد امتنعوا عن تنظيم زيارة يائير لبيد للخارج، وهو ما دفع الحكومة في تل أبيب إلى استئجار شركة خاصة لتنظيم هذه الرحلات الخارجية.وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية قامت باستئجار خدمات شركة خاصة بهدف تنظيم زيارات يائير لبيد إلى خارج البلاد، من أجل الالتفاف على الإجراءات الاحتجاجية التي ينفذها موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية.وأشارت إلى أن إحدى الشركات الخاصة سوف تقوم بتنظيم رحلتي رئيس الوزراء الخارجية إلى كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي، حيث يفترض أن يزور يائير لابيد ألمانيا في الحادي عشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وبعدها بأسبوع سيتوجه إلى مدينة نيويورك للمشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.ومن المفترض أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد برلين يومي 11 و12 سبتمبر/أيلول المقبل، لمناقشة موضوع التنازلات حول قضايا أساسية تتعلق باستعادة الاتفاق النووي الإيراني.
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سبوتنيك عربي
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إعلام: شركة خاصة تنظم سفريات لابيد للخارج بعد امتناع موظفي الخارجية الإسرائيلية
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن شركة خاصة ستقوم بتنظيم رحلات رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد للخارج.
وذكرت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية قد امتنعوا عن تنظيم زيارة يائير لبيد للخارج، وهو ما دفع الحكومة في تل أبيب إلى استئجار شركة خاصة لتنظيم هذه الرحلات الخارجية.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية
قامت باستئجار خدمات شركة خاصة بهدف تنظيم زيارات يائير لبيد إلى خارج البلاد، من أجل الالتفاف على الإجراءات الاحتجاجية التي ينفذها موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن إحدى الشركات الخاصة سوف تقوم بتنظيم رحلتي رئيس الوزراء الخارجية إلى كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي، حيث يفترض أن يزور يائير لابيد ألمانيا في الحادي عشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وبعدها بأسبوع سيتوجه إلى مدينة نيويورك للمشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المفترض أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
برلين يومي 11 و12 سبتمبر/أيلول المقبل، لمناقشة موضوع التنازلات حول قضايا أساسية تتعلق باستعادة الاتفاق النووي الإيراني.