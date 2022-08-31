https://sputnikarabic.ae/20220831/إعلام-طالبان-تقيم-موكبا-لإحياء-الذكرى-الأولى-لانسحاب-القوات-الأمريكية-1067094042.html
إعلام: طالبان تقيم موكبا لإحياء الذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية
إعلام: طالبان تقيم موكبا لإحياء الذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بأن حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) أقامت عرضا وبعض الاحتفالات في قاعدة باغرام... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:24+0000
2022-08-31T12:24+0000
2022-08-31T12:24+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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وطالبت الحركة المجتمع الدولي باتباع "سياسة سليمة" تجاه أفغانستان في بيان تهنئة، حسبما أفادت قناة "1 تي في" الإخبارية.ويوم الثلاثاء، أعلنت حركة "طالبان" يوم 31 أغسطس/ آب عطلة رسمية. كانت قاعدة باغرام الجوية أكبر منشأة عسكرية أمريكية في أفغانستان خلال الحرب.واستولت "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب من عام 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. في 31 أغسطس من العام نفسه، أكملت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، منهية الوجود العسكري الذي دام 20 عاما.
أخبار أفغانستان اليوم
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار أفغانستان اليوم
إعلام: طالبان تقيم موكبا لإحياء الذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بأن حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) أقامت عرضا وبعض الاحتفالات في قاعدة باغرام الجوية بمناسبة الذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي باتباع "سياسة سليمة" تجاه أفغانستان في بيان تهنئة، حسبما أفادت قناة "1 تي في" الإخبارية.
ويوم الثلاثاء، أعلنت حركة "طالبان" يوم 31 أغسطس/ آب عطلة رسمية. كانت قاعدة باغرام الجوية أكبر منشأة عسكرية أمريكية في أفغانستان خلال الحرب.
واستولت "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب من عام 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. في 31 أغسطس من العام نفسه، أكملت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، منهية الوجود العسكري الذي دام 20 عاما.