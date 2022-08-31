عربي
https://sputnikarabic.ae/20220831/إعلام-طالبان-تقيم-موكبا-لإحياء-الذكرى-الأولى-لانسحاب-القوات-الأمريكية-1067094042.html
إعلام: طالبان تقيم موكبا لإحياء الذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية
إعلام: طالبان تقيم موكبا لإحياء الذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بأن حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) أقامت عرضا وبعض الاحتفالات في قاعدة باغرام... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:24+0000
2022-08-31T12:24+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056166023_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_5ddea9b8f8a5ff7ad6a2d5c6c3898ba8.jpg
وطالبت الحركة المجتمع الدولي باتباع "سياسة سليمة" تجاه أفغانستان في بيان تهنئة، حسبما أفادت قناة "1 تي في" الإخبارية.ويوم الثلاثاء، أعلنت حركة "طالبان" يوم 31 أغسطس/ آب عطلة رسمية. كانت قاعدة باغرام الجوية أكبر منشأة عسكرية أمريكية في أفغانستان خلال الحرب.واستولت "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب من عام 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. في 31 أغسطس من العام نفسه، أكملت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، منهية الوجود العسكري الذي دام 20 عاما.
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056166023_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9b20eacb08a55d0b759ee1d2a7d13e5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار أفغانستان اليوم

إعلام: طالبان تقيم موكبا لإحياء الذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية

12:24 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بأن حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) أقامت عرضا وبعض الاحتفالات في قاعدة باغرام الجوية بمناسبة الذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي باتباع "سياسة سليمة" تجاه أفغانستان في بيان تهنئة، حسبما أفادت قناة "1 تي في" الإخبارية.
ويوم الثلاثاء، أعلنت حركة "طالبان" يوم 31 أغسطس/ آب عطلة رسمية. كانت قاعدة باغرام الجوية أكبر منشأة عسكرية أمريكية في أفغانستان خلال الحرب.
واستولت "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب من عام 2021، مما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأمريكية. في 31 أغسطس من العام نفسه، أكملت القوات الأمريكية انسحابها من البلاد، منهية الوجود العسكري الذي دام 20 عاما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Монитор с изображением с камеры БПЛА над поселком Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала