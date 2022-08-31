https://sputnikarabic.ae/20220831/إعلام-مصري-هيئة-قناة-السويس-تنجح-في-تعويم-السفينة-الجانحة-1067117729.html

إعلام مصري: هيئة قناة السويس تنجح في تعويم السفينة الجانحة

إعلام مصري: هيئة قناة السويس تنجح في تعويم السفينة الجانحة

أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن السفينة "Affinity V" الجانحة في قناة السويس تم تعويمها. 31.08.2022, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع "اليوم السابع"، نقلا عن مصادر في هيئة قناة السويس بأنها نجحت في تعويم ناقلة النفط التي تحمل علم سنغافورة بمياه المجري الملاحي لقناة السويس، على أن تستأنف حركة الملاحة بشكل طبيعي.وبحسب ذات الموقع، ناقلة النفط "Affinity V" تبلغ حمولتها 64 ألف طن وطولها 252 متر.وذكر موقع "القاهرة 24" نقلا عن المتحدث باسم هيئة قناة السويس، جورج صفوت، قولهوأضاف ذات الموقع، أن الناقلة العملاقة جنحت في تمام الساعة السابعة وربع بتوقيت القاهرة (5.15 مساء بتوقيت غرينتش).وأشار نفس الموقع في وقت سابق إلى، أن السفينة "Affinity V" جنحت على بعد 11 قدما من مكان جنوح السفينة "إيفرجيفن" التي تسببت في تعطل حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين لمدة 6 أيام اعتبارا من 23 مارس/آذار 2021.وكانت وكالة "رويترز"، نقلت مساء اليوم، عن مصادر قولها إن "سفينة" جنحت في قناة السويس بمصر.وأضافت الوكالة نقلا عن مصدرين، أن جنوح السفينة تسبب في توقف حركة الملاحة.

https://sputnikarabic.ae/20220831/وكالة-توقف-حركة-الملاحة-في-قناة-السويس-المصرية-بعد-جنوح-سفينة-1067117511.html

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