https://sputnikarabic.ae/20220831/إيران-تعرب-عن-سعادتها-في-عودة-الهدوء-للعراق-وتثمن-حكمة-الحكومة-والشعب-في-تجاوز-الفتنة-الكبرى-1067069297.html

إيران تعرب عن سعادتها في عودة الهدوء للعراق وتثمن حكمة الحكومة والشعب في تجاوز "الفتنة الكبرى"

إيران تعرب عن سعادتها في عودة الهدوء للعراق وتثمن حكمة الحكومة والشعب في تجاوز "الفتنة الكبرى"

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن سرورها لعودة الهدوء إلى العراق، مؤكدة أن إيران تريد دائما عراقا مستقرا وآمنا وقويا يلعب دورا بنّاء في... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T06:20+0000

2022-08-31T06:20+0000

2022-08-31T06:29+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار إيران

مقتدى الصدر

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "تثمّن صبر وحكمة وحنكة الحكومة وشعب العراق وكافة المؤسسات القانونية في البلاد في تجاوز الفتنة الكبرى"، مضيفة أنها ترى أن الحل الوحيد لخروج العراق من الأزمة الحالية هو اللجوء إلى نهج الحوار، والحفاظ على حقوق المواطنين، واحترام المؤسسات القانونية في البلاد، والتزام الدستور والعمليات السياسية.وأعربت الخارجية عن أملها "من كل المجموعات والتيارات السياسية العراقية، العمل على توفير الأرضية المناسبة لتشكيل حكومة جديدة، بمسؤوليتها ومشاركتها البناءة في العملية السياسية".وأكدت أن إيران "تريد من كل التيارات السياسية والشخصيات والمهتمين بعراق قوي ومستقل، متابعة جميع مطالبهم وإجراءاتهم في ضوء القانون والقنوات القانونية للبلاد وسد الطريق أمام أي استغلال للأمور من قبل أعداء العراق، وذلك في ظل احترام كل طرف لحقوق ولمطالب الآخر في اطار عملية سلمية وحوارية مترافقة مع التزام المسؤولية السياسية والاجتماعية".وختم البيان بالقول إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية واثقة من أن جمهورية العراق ستتجاوز بسرعة هذه المرحلة الصعبة في ظل الاستعانة بالباري تعالى وبتوجيه من مقام المرجعية الرفيع وبحكمة وحنكة الحكومة ويقظة شعب العراق وكل التيارات السياسية".وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، إمتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-الوزراء-العراقي-يهدد-بإعلان-منصبه-شاغرا-إذا-استمر-التناحر-بين-القوى-السياسية-في-البلاد-1067063786.html

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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, مقتدى الصدر