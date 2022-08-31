عربي
https://sputnikarabic.ae/20220831/استطلاع-الأمريكيون-السود-يرون-العنصرية-على-أنها-تحد-مستمر-1067117271.html
استطلاع: الأمريكيون السود يرون العنصرية على أنها تحد مستمر
استطلاع: الأمريكيون السود يرون العنصرية على أنها تحد مستمر
قال ثلثا الأمريكيين السود، إن التركيز المتزايد مؤخرا على العرق وعدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة لم يؤد إلى تغييرات تعمل على تحسين حياة السود. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T21:38+0000
2022-08-31T21:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1048759715_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_9898de2373cce9a2a80569ecac2d65b1.jpg
وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن استطلاع جديد صدر عن "مركز بيو للأبحاث"، أن "النتائج تشير إلى منعطف يثير التشاؤم: في سبتمبر من عام 2020، شعرت غالبية البالغين السود (56 بالمئة) بأن الاهتمام الإضافي بقضايا العرق والمساواة بعد صيف من الاحتجاجات التي أشعلها مقتل جورج فلويد من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات تحسن حياة السود".ومع ذلك، في الاستطلاع الجديد، قال 65 بالمئة من البالغين السود إن مثل هذه التغييرات لم تتحقق.ويرى 13 بالمئة فقط أنه من المحتمل للغاية أو المحتمل جدا أن يحقق السود في الولايات المتحدة المساواة، وفقا لوكالة "شينخوا".
https://sputnikarabic.ae/20210602/بايدن-يحذر-من-أصداء-مذبحة-عنصرية-تتردد-في-أمريكا-اليوم-1049136532.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1048759715_132:0:2567:1826_1920x0_80_0_0_0eba3e4edd183f5b6c6cbd07565a656d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

استطلاع: الأمريكيون السود يرون العنصرية على أنها تحد مستمر

21:38 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / Chandan Khannaإدانة الشرطي السابق الأمريكي تشوفين بقتل المواطن جورج فلويد من أصل أفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية 20 أبريل 2021
إدانة الشرطي السابق الأمريكي تشوفين بقتل المواطن جورج فلويد من أصل أفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Chandan Khanna
تابعنا عبرTelegram
قال ثلثا الأمريكيين السود، إن التركيز المتزايد مؤخرا على العرق وعدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة لم يؤد إلى تغييرات تعمل على تحسين حياة السود.
وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن استطلاع جديد صدر عن "مركز بيو للأبحاث"، أن "النتائج تشير إلى منعطف يثير التشاؤم: في سبتمبر من عام 2020، شعرت غالبية البالغين السود (56 بالمئة) بأن الاهتمام الإضافي بقضايا العرق والمساواة بعد صيف من الاحتجاجات التي أشعلها مقتل جورج فلويد من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات تحسن حياة السود".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2021
بايدن يحذر من أصداء مذبحة عنصرية تتردد في أمريكا اليوم
2 يونيو 2021, 02:19 GMT
ومع ذلك، في الاستطلاع الجديد، قال 65 بالمئة من البالغين السود إن مثل هذه التغييرات لم تتحقق.
ويرى 13 بالمئة فقط أنه من المحتمل للغاية أو المحتمل جدا أن يحقق السود في الولايات المتحدة المساواة، وفقا لوكالة "شينخوا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Монитор с изображением с камеры БПЛА над поселком Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала