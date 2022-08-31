https://sputnikarabic.ae/20220831/استطلاع-الأمريكيون-السود-يرون-العنصرية-على-أنها-تحد-مستمر-1067117271.html
استطلاع: الأمريكيون السود يرون العنصرية على أنها تحد مستمر
استطلاع: الأمريكيون السود يرون العنصرية على أنها تحد مستمر
قال ثلثا الأمريكيين السود، إن التركيز المتزايد مؤخرا على العرق وعدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة لم يؤد إلى تغييرات تعمل على تحسين حياة السود. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T21:38+0000
2022-08-31T21:38+0000
2022-08-31T21:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن استطلاع جديد صدر عن "مركز بيو للأبحاث"، أن "النتائج تشير إلى منعطف يثير التشاؤم: في سبتمبر من عام 2020، شعرت غالبية البالغين السود (56 بالمئة) بأن الاهتمام الإضافي بقضايا العرق والمساواة بعد صيف من الاحتجاجات التي أشعلها مقتل جورج فلويد من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات تحسن حياة السود".ومع ذلك، في الاستطلاع الجديد، قال 65 بالمئة من البالغين السود إن مثل هذه التغييرات لم تتحقق.ويرى 13 بالمئة فقط أنه من المحتمل للغاية أو المحتمل جدا أن يحقق السود في الولايات المتحدة المساواة، وفقا لوكالة "شينخوا".
https://sputnikarabic.ae/20210602/بايدن-يحذر-من-أصداء-مذبحة-عنصرية-تتردد-في-أمريكا-اليوم-1049136532.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
استطلاع: الأمريكيون السود يرون العنصرية على أنها تحد مستمر
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قال ثلثا الأمريكيين السود، إن التركيز المتزايد مؤخرا على العرق وعدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة لم يؤد إلى تغييرات تعمل على تحسين حياة السود.
وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن استطلاع جديد صدر عن "مركز بيو للأبحاث"، أن "النتائج تشير إلى منعطف يثير التشاؤم
: في سبتمبر من عام 2020، شعرت غالبية البالغين السود (56 بالمئة) بأن الاهتمام الإضافي بقضايا العرق والمساواة بعد صيف من الاحتجاجات التي أشعلها مقتل جورج فلويد من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات تحسن حياة السود".
ومع ذلك، في الاستطلاع الجديد، قال 65 بالمئة من البالغين السود إن مثل هذه التغييرات لم تتحقق.
ويرى 13 بالمئة فقط أنه من المحتمل للغاية أو المحتمل جدا أن يحقق السود في الولايات المتحدة المساواة، وفقا لوكالة "شينخوا".