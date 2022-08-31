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استطلاع: ثقة الأمريكيين في الاقتصاد تتحسن مع بقائها منخفضة
استطلاع: ثقة الأمريكيين في الاقتصاد تتحسن مع بقائها منخفضة
تحسنت ثقة الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي، في أغسطس/ آب، إلى مستويات الربع الأول، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة وفقا لمؤشر الثقة الاقتصادية الصادر اليوم... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T13:01+0000
2022-08-31T13:01+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لـ"غالوب"، فإن "الأمريكيين أقل سلبية بشكل ملحوظ في تقييماتهم للاقتصاد الأمريكي مما كانوا عليه في يوليو/ تموز، مع تحسن مؤشر الثقة الاقتصادية لمؤسسة غالوب من -51 إلى -39".وفي الوقت الحالي، يصنف 16% من البالغين في الولايات المتحدة الظروف الحالية على أنها "ممتازة أو جيدة"، ويصفها 47% بأنها "فقيرة"، ويقول 36% إنها "عادلة فقط". فيما يتعلق بالتحسن، يقول 25% من الأمريكيين إن الاقتصاد يتحسن، ويقول 72% إنه يزداد سوءا.وفقا لتحليل "غالوب"، من المحتمل أن يرتبط تحسن الثقة الاقتصادية في أغسطس بانخفاض أسعار الغاز، والتي تقل بأكثر من دولار واحد عما كانت عليه في يونيو/ حزيران، ومعدل البطالة 3.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن التضخم تلقي بظلالها على الثقة الاقتصادية العامة، حيث اعتبرها 18% من البالغين الأمريكيين أنها المشكلة المهمة في البلاد.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

استطلاع: ثقة الأمريكيين في الاقتصاد تتحسن مع بقائها منخفضة

13:01 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Plattطوابير لتعبئة البنزين في بروكلين، الولايات المتحدة 8 مارس 2022
طوابير لتعبئة البنزين في بروكلين، الولايات المتحدة 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt
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تحسنت ثقة الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي، في أغسطس/ آب، إلى مستويات الربع الأول، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة وفقا لمؤشر الثقة الاقتصادية الصادر اليوم الأربعاء عن مؤسسة "غالوب" لشهر أغسطس.
ووفقا لـ"غالوب"، فإن "الأمريكيين أقل سلبية بشكل ملحوظ في تقييماتهم للاقتصاد الأمريكي مما كانوا عليه في يوليو/ تموز، مع تحسن مؤشر الثقة الاقتصادية لمؤسسة غالوب من -51 إلى -39".
وفي الوقت الحالي، يصنف 16% من البالغين في الولايات المتحدة الظروف الحالية على أنها "ممتازة أو جيدة"، ويصفها 47% بأنها "فقيرة"، ويقول 36% إنها "عادلة فقط". فيما يتعلق بالتحسن، يقول 25% من الأمريكيين إن الاقتصاد يتحسن، ويقول 72% إنه يزداد سوءا.
وفقا لتحليل "غالوب"، من المحتمل أن يرتبط تحسن الثقة الاقتصادية في أغسطس بانخفاض أسعار الغاز، والتي تقل بأكثر من دولار واحد عما كانت عليه في يونيو/ حزيران، ومعدل البطالة 3.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن التضخم تلقي بظلالها على الثقة الاقتصادية العامة، حيث اعتبرها 18% من البالغين الأمريكيين أنها المشكلة المهمة في البلاد.
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