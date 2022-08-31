https://sputnikarabic.ae/20220831/الأردن-اعتراضنا-على-مطار-رامون-الإسرائيلي-أوقف-الرحلات-الجوية-الدولية-منه-1067091514.html
الأردن: اعتراضنا على مطار "رامون" الإسرائيلي أوقف الرحلات الجوية الدولية منه
الأردن: اعتراضنا على مطار "رامون" الإسرائيلي أوقف الرحلات الجوية الدولية منه
أكد وزير النقل الأردني، وجيه عزايزة، اليوم الأربعاء، أن "اعتراض الأردن على مطار (رامون) الإسرائيلي، قرب الحدود الأردنية، أوقف الرحلات الجوية الدولية منه". 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T11:44+0000
2022-08-31T11:44+0000
2022-08-31T11:44+0000
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال عزايزة، إن اعتراض الأردن على مطار رامون، أوقف الرحلات الجوية الدولية منه، موضحا أن المملكة قدمت اعتراضا رسميا على تشغيله لدى منظمة الطيران الدولية الإيكاو عام 2019، وأسفر عن إلغاء الرحلات الجوية الدولية من المطار، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وافتتح مطار رامون عام 2019، ويقع قرب مدينة إيلات، ويبعد عن مدينة القدس نحو 300 كيلومتر، وقدم الأردن اعتراضا دوليا مطلع 2019، على إقامة المطار، مرجعاً سبب ذلك إلى أن موقعه لا يتوافق مع المعايير الدولية.وترى المملكة الأردنية، أن "إقامة المطار تشكل خرقا للسيادة الأردنية باعتبار أن جزءا من سوره المحيط به يقع داخل أراضي المملكة".كما يعتبر الأردن وجوده قرب مطار الملك حسين في مدينة العقبة يشكل خطورة على سلامة الإقلاع والهبوط، مع احتمالية تصادم الطائرات في المطارين لقرب المسافة بينهما التي لا تتعدى 800 ياردة (نحو 730 مترا).
https://sputnikarabic.ae/20220829/مطار-رامون-هل-نجحت-إسرائيل-في-الوقيعة-بين-الأردن-وفلسطين؟-1067004315.html
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أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم
الأردن: اعتراضنا على مطار "رامون" الإسرائيلي أوقف الرحلات الجوية الدولية منه
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أكد وزير النقل الأردني، وجيه عزايزة، اليوم الأربعاء، أن "اعتراض الأردن على مطار (رامون) الإسرائيلي، قرب الحدود الأردنية، أوقف الرحلات الجوية الدولية منه".
وقال عزايزة، إن اعتراض الأردن على مطار رامون، أوقف الرحلات الجوية الدولية منه، موضحا أن المملكة قدمت اعتراضا رسميا على تشغيله لدى منظمة الطيران الدولية الإيكاو عام 2019، وأسفر عن إلغاء الرحلات الجوية الدولية من المطار، حسب وكالة
الأنباء الأردنية- بترا.
وافتتح مطار رامون عام 2019، ويقع قرب مدينة إيلات، ويبعد عن مدينة القدس نحو 300 كيلومتر، وقدم الأردن اعتراضا دوليا مطلع 2019، على إقامة المطار، مرجعاً سبب ذلك إلى أن موقعه لا يتوافق مع المعايير الدولية.
وترى المملكة الأردنية، أن "إقامة المطار تشكل خرقا للسيادة الأردنية باعتبار أن جزءا من سوره المحيط به يقع داخل أراضي المملكة".
كما يعتبر الأردن وجوده قرب مطار الملك حسين في مدينة العقبة يشكل خطورة على سلامة الإقلاع والهبوط، مع احتمالية تصادم الطائرات في المطارين لقرب المسافة بينهما التي لا تتعدى 800 ياردة (نحو 730 مترا).