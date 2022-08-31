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https://sputnikarabic.ae/20220831/الاتحاد-الأوروبي-يدين-استخدام-قوات-الأمن-العنف-ضد-مدنيين-في-مدغشقر-وسقوط-نحو-20-قتيلا-1067115534.html
الاتحاد الأوروبي يدين استخدام قوات الأمن العنف ضد مدنيين في مدغشقر وسقوط نحو 20 قتيلا
الاتحاد الأوروبي يدين استخدام قوات الأمن العنف ضد مدنيين في مدغشقر وسقوط نحو 20 قتيلا
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن ومدنيين الاثنين الماضي في مدينة أيكونغو، شرقي مدغشقر. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T20:15+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأدان الاتحاد الأوروبي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في مدغشقر، داعيا إلى فتح تحقيق مستقل لكشف الحقائق وملاحقة مرتكبي العنف.وأكد الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي أنه يعرب عن قلقه العميق في أعقاب المواجهات بين قوات الدرك والسكان في مدينة إيكونغو، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، مدينا الاستخدام المفرط للقوة الذي أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتحقيق مستقل لإثبات الحقائق وتقديم كل من يخالف القانون إلى العدالة.وكرر الاتحاد الأوروبي التزامه بمكافحة العنف ضد الأشخاص المصابين بالمهق، في وقت دعا إلى حماية هؤلاء الأشخاص ودعم كفاحهم، من أجل حياة خالية من التمييز والوصم والعنف.وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن 14 شخصا قتلوا، في وقت أصيب 14 آخرين، الاثنين الماضي، في مدينة إيكونغو، بعدما فتحت قوات الأمن النار على سكان غاضبين، وذلك بسبب مطالبتهم الشرطة تسليم خاطفين مهتمين باختطاف طفل وقتل والدته.يشار إلى أن عملية القتل والاختطاف تعود إلى أسرة تعاني من مرض المهق، حيث تشتهر المنطقة باستهداف منتظم لحاملي هذا المرض. في وقت سجلت الأمم المتحدة عشرات عمليات القتل والاختطاف والهجوم لأشخاص يعانون من هذا المرض خلال العامين الماضيين.ونقل موقع محلي، الاثنين الماضي، عن قائد الشرطة أن الأهالي اقتحموا المركز ولم يكن أمام القوات سوى اللجوء للسلاح لحماية أرواحهم والحفاظ على الممتلكات". وقال إن "الهدوء خيم على المنطقة في الوقت الراهن".
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أخبار العالم الآن, أخبار مدغشقر
أخبار العالم الآن, أخبار مدغشقر

الاتحاد الأوروبي يدين استخدام قوات الأمن العنف ضد مدنيين في مدغشقر وسقوط نحو 20 قتيلا

20:15 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / Rijasoloطفلة تجلس مرتدية كمامتها بينما يقوم أفراد من الجيش بدوريات في شوارع أنتاناناريفو يأمرون المواطنين بالعودة إلى منازلهم، على خلفية إعلان سلطات مدغشقر إغلاق عطلة نهاية الأسبوع بالكامل في العاصمة في 24 أبريل 2021، لمنع تفشي مرض "كوفيد-19" الذي تسبب في العديد من الوفيات في الأسابيع الأخيرة.
طفلة تجلس مرتدية كمامتها بينما يقوم أفراد من الجيش بدوريات في شوارع أنتاناناريفو يأمرون المواطنين بالعودة إلى منازلهم، على خلفية إعلان سلطات مدغشقر إغلاق عطلة نهاية الأسبوع بالكامل في العاصمة في 24 أبريل 2021، لمنع تفشي مرض كوفيد-19 الذي تسبب في العديد من الوفيات في الأسابيع الأخيرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Rijasolo
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن ومدنيين الاثنين الماضي في مدينة أيكونغو، شرقي مدغشقر.
القاهرة - سبوتنيك. وأدان الاتحاد الأوروبي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في مدغشقر، داعيا إلى فتح تحقيق مستقل لكشف الحقائق وملاحقة مرتكبي العنف.
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وأكد الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي أنه يعرب عن قلقه العميق في أعقاب المواجهات بين قوات الدرك والسكان في مدينة إيكونغو، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، مدينا الاستخدام المفرط للقوة الذي أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتحقيق مستقل لإثبات الحقائق وتقديم كل من يخالف القانون إلى العدالة.
وكرر الاتحاد الأوروبي التزامه بمكافحة العنف ضد الأشخاص المصابين بالمهق، في وقت دعا إلى حماية هؤلاء الأشخاص ودعم كفاحهم، من أجل حياة خالية من التمييز والوصم والعنف.
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن 14 شخصا قتلوا، في وقت أصيب 14 آخرين، الاثنين الماضي، في مدينة إيكونغو، بعدما فتحت قوات الأمن النار على سكان غاضبين، وذلك بسبب مطالبتهم الشرطة تسليم خاطفين مهتمين باختطاف طفل وقتل والدته.
يشار إلى أن عملية القتل والاختطاف تعود إلى أسرة تعاني من مرض المهق، حيث تشتهر المنطقة باستهداف منتظم لحاملي هذا المرض. في وقت سجلت الأمم المتحدة عشرات عمليات القتل والاختطاف والهجوم لأشخاص يعانون من هذا المرض خلال العامين الماضيين.
ونقل موقع محلي، الاثنين الماضي، عن قائد الشرطة أن الأهالي اقتحموا المركز ولم يكن أمام القوات سوى اللجوء للسلاح لحماية أرواحهم والحفاظ على الممتلكات". وقال إن "الهدوء خيم على المنطقة في الوقت الراهن".
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