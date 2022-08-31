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البنتاغون ينفي تدريب طيارين أفغان لإرسالهم إلى أوكرانيا
البنتاغون ينفي تدريب طيارين أفغان لإرسالهم إلى أوكرانيا
نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، المعلومات التي أثيرت مؤخرا حول تدريب طيارين سابقين من القوات الجوية الأفغانية، من أجل إرسالهم إلى... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T07:33+0000
2022-08-31T07:33+0000
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وقال متحدث باسم البنتاغون، لوكالة "سبوتنيك"، "لسنا على علم بأي خطط لتدريب الطيارين الأفغان. وأضاف "في إطار المساعدة الدفاعية لأوكرانيا، نحن نركز على القدرات، التي يمكننا تقديمها في إطار زمني مماثل، بغية القتال في الشرق والجنوب، ولا تتطلب تدريبا كبيرا".وبحسب تصريحات مسؤولين في القوات الجوية الأمريكية، لـ"سبوتنيك"، فإنهم ليسوا على علم بخطط تدريب الطيارين الأفغان.وكان مصدر عسكري روسي، قد صرح في وقت سابق، بأن البنتاغون يقوم بتجنيد طيارين أفغان، مشيرا إلى أن التدريبات تجري في كاليفورنيا.ويدور الحديث عن طيارين من الجيش الأفغاني لجأوا إلى الولايات المتحدة، مع دخول مقاتلي "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) كابول، في أغسطس/ آب من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220829/البنتاغون-يجند-طيارين-أفغان-للقتال-في-أوكرانيا-1066991395.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

البنتاغون ينفي تدريب طيارين أفغان لإرسالهم إلى أوكرانيا

07:33 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARالجيش الأفغاني... جنود قوات خاصة يشاركون في تدريبات عسكرية مع جنود أمريكيين
الجيش الأفغاني... جنود قوات خاصة يشاركون في تدريبات عسكرية مع جنود أمريكيين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، المعلومات التي أثيرت مؤخرا حول تدريب طيارين سابقين من القوات الجوية الأفغانية، من أجل إرسالهم إلى أوكرانيا.
وقال متحدث باسم البنتاغون، لوكالة "سبوتنيك"، "لسنا على علم بأي خطط لتدريب الطيارين الأفغان.
وأضاف "في إطار المساعدة الدفاعية لأوكرانيا، نحن نركز على القدرات، التي يمكننا تقديمها في إطار زمني مماثل، بغية القتال في الشرق والجنوب، ولا تتطلب تدريبا كبيرا".
وبحسب تصريحات مسؤولين في القوات الجوية الأمريكية، لـ"سبوتنيك"، فإنهم ليسوا على علم بخطط تدريب الطيارين الأفغان.
البنتاغون يجند طيارين أفغان للقتال في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
البنتاغون يجند طيارين أفغان للقتال في أوكرانيا
29 أغسطس, 14:37 GMT
وكان مصدر عسكري روسي، قد صرح في وقت سابق، بأن البنتاغون يقوم بتجنيد طيارين أفغان، مشيرا إلى أن التدريبات تجري في كاليفورنيا.
ويدور الحديث عن طيارين من الجيش الأفغاني لجأوا إلى الولايات المتحدة، مع دخول مقاتلي "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) كابول، في أغسطس/ آب من العام الماضي.
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