https://sputnikarabic.ae/20220831/التضخم-يسجل-رقما-قياسيا-في-أوروبا-مع-قيام-صقور-المركزي-برفع-الفائدة-كالجامبو-1067091763.html

التضخم يسجل رقما قياسيا في أوروبا مع قيام "صقور المركزي" برفع الفائدة "كالجامبو"

التضخم يسجل رقما قياسيا في أوروبا مع قيام "صقور المركزي" برفع الفائدة "كالجامبو"

ارتفعت مستويات التضخم في الاتحاد الأوروبي لتصل إلى مستويات قياسية جديدة، الأمر الذي قد يعزز قيام البنك المركزي الأوروبي بإعادة النظر برفع سعر الفائدة وتضخيمها... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T12:00+0000

2022-08-31T12:00+0000

2022-08-31T12:00+0000

العالم

اقتصاد

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ووقفزت أسعار السلع الاستهلاكية في تكتل اليورو الذي يضم 19 دولة بنسبة 9.1% مقارنة بشهر أغسطس/آب من العام الماضي، على رأسها أسعار الطاقة والغذاء، متجاوزة متوسط ​​التقديرات البالغ 9% في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لخبراء الاقتصاد.ارتفع مقياس التضخم الأساسي إلى مستوى مرتفع جديد بلغ نحو 4.3%، الأمر الذي يبرز استمرار توسع قاعدة الأسعار المرتفعة بالنسبة للسلع."صقور" المركزي الأوروبي أمام تحد كبيرواعتبرت "بلومبرغ" في مقال نشرته اليوم الأربعاء، أن "السؤال الآن هو ما إذا كانت هذه البيانات كافية لدفع البنك المركزي الأوروبي نحو زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، التي يريد البعض مناقشتها في مجلس إدارته المؤلف من 25 فردا الذين أطلقت عليهم اسم "صقور البنك المركزي".توزان صعب: رفع الأسعار من دون شل الاقتصادوجعل الارتفاع الكبير في الأسعار منذ أكثر من عقدين، "واضعي السياسة (البنكية) في فرانكفورت يسعون إلى تحقيق توازن دقيق: يجب رفع الأسعار بشكل كافٍ لتوجيه التضخم نحو هدفهم البالغ 2%، ولكن من جهة أخرى، لا يجب رفعها للدرجة التي قد تخنق أي زخم اقتصادي مهما كان. فيما تستمر مخاوف قطع مصادر الطاقة الروسية هذا الشتاء".وبدوره، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، بعد صدور أرقام اليوم الأربعاء: "هناك حاجة ملحة لتحرك مجلس الإدارة بشكل حاسم في اجتماعه المقبل لمكافحة التضخم، نحن بحاجة إلى ارتفاع قوي في أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. ومن المتوقع اتخاذ خطوات أخرى لسعر الفائدة في الأشهر المقبلة".

https://sputnikarabic.ae/20220831/بورصة-لندن-ارتفاع-أسعار-العقود-الآجلة-للغاز-في-أوروبا-بعد-إغلاق-التيار-الشمالي1-1067071039.html

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