https://sputnikarabic.ae/20220831/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-خلال-مناورات-عسكرية-بالدبابات-شمالي-البلاد-1067089239.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال مناورات عسكرية بالدبابات شمالي البلاد
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال مناورات عسكرية بالدبابات شمالي البلاد
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده، أمس الثلاثاء، خلال مناورة عسكرية شمالي البلاد. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:49+0000
2022-08-31T10:49+0000
2022-08-31T10:49+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل جندي الليلة الماضية، بعد إصابته خلال مناورة دبابات في شمال البلاد.. أصيب الجندي إصابة بالغة في رأسه، وبعد محاولات وجهود لإنعاشه، أعلن عن وفاته".وأوضح أن "قائد المنطقة الشمالية اللواء أمير برعام أجرى تحقيقا أوليا في هذه النقطة الليلة الماضية"، مضيفا أنه "كجزء من التحقيق الأولي، قام رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بتعيين المقدم شاؤول إسرائيلي قائد اللواء [205] كرئيس لفريق الخبراء الذي سيحقق في الظروف التي أدت إلى الحادث المؤسف بالتعاون مع كبير ضباط المدرعات في القوات البرية".وكانت تقارير كشفت أن إسرائيل وأمريكا نفذتا مناورة سرية في البحر الأحمر، تحاكي توجيه ضربة إلى إيران من الجو والبحر، والاستيلاء على سفن حربية إيرانية في مياه الخليج.وتنفذ أمريكا وإسرائيل سويا عددا من المناورات المشتركة سرا وعلانية، التي تهدف إلى ضرب المنشآت النووية، حين تضطران إلى ذلك، وفقا لتصريحات مصدر خاص لموقع "إيلاف".وكشف المصدر أن الشهرين الأخيرين شهدا تحليق مقاتلات "شبح" إسرائيلية من طراز "إف-35" أمريكية الصنع في الأجواء الإيرانية أكثر من مرة خلال الشهرين الأخيرين، مخترقة الرادارات الروسية والإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220825/تقرير-طائرات-إف-35-إسرائيلية-اخترقت-المجال-الجوي-الإيراني-بشكل-متكرر-خلال-مناورات-حربية-1066844745.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال مناورات عسكرية بالدبابات شمالي البلاد
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده، أمس الثلاثاء، خلال مناورة عسكرية شمالي البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل جندي الليلة الماضية، بعد إصابته خلال مناورة دبابات في شمال البلاد.. أصيب الجندي إصابة بالغة في رأسه، وبعد محاولات وجهود لإنعاشه، أعلن عن وفاته".
وأوضح أن "قائد المنطقة الشمالية اللواء أمير برعام أجرى تحقيقا أوليا في هذه النقطة الليلة الماضية"، مضيفا أنه "كجزء من التحقيق الأولي، قام رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بتعيين المقدم شاؤول إسرائيلي قائد اللواء [205] كرئيس لفريق الخبراء الذي سيحقق في الظروف التي أدت إلى الحادث المؤسف بالتعاون مع كبير ضباط المدرعات في القوات البرية".
وكانت تقارير كشفت أن إسرائيل وأمريكا نفذتا مناورة سرية في البحر الأحمر
، تحاكي توجيه ضربة إلى إيران من الجو والبحر، والاستيلاء على سفن حربية إيرانية في مياه الخليج.
وتنفذ أمريكا وإسرائيل سويا عددا من المناورات المشتركة سرا وعلانية، التي تهدف إلى ضرب المنشآت النووية، حين تضطران إلى ذلك، وفقا لتصريحات مصدر خاص لموقع
"إيلاف".
وكشف المصدر أن الشهرين الأخيرين شهدا تحليق مقاتلات "شبح" إسرائيلية من طراز "إف-35" أمريكية الصنع في الأجواء الإيرانية أكثر من مرة خلال الشهرين الأخيرين، مخترقة الرادارات الروسية والإيرانية.