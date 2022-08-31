https://sputnikarabic.ae/20220831/الجيش-الإيراني-دفاعاتنا-الجوية-جاهزة-للرد-السريع-والحازم-على-أي-تهديد-1067082194.html
الجيش الإيراني: دفاعاتنا الجوية جاهزة للرد السريع والحازم على أي تهديد
الجيش الإيراني: دفاعاتنا الجوية جاهزة للرد السريع والحازم على أي تهديد
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، "جهوزية الجيش الإيراني في إطار قدرات البلاد الرادعة للرد السريع والحازم... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T09:33+0000
2022-08-31T09:33+0000
2022-08-31T09:33+0000
أخبار إيران
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وأشار باقري إلى المكانة والدور الاستراتيجي والحاسم للدفاع الجوي في القوات المسلحة، مؤكدا أنه استطاع صون أجواء البلاد، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وكان عضو البرلمان الإيراني، أحمد نادري، هدد بـ"إطلاق بلاده 11 ألف صاروخ مدمر إذا وقعت حرب"، محذرا من أن هذه الصواريخ ستكون مدمرة أينما سقطت.وقال نادري، في حوار مع وكالة مهر الإيرانية، إن "بلاده خسرت الكثير من عناصر قوتها الصلبة والناعمة بسبب إبرام الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى الغربية الدولية"، مبينا أن "الاتفاق مهد الطريق لاغتيال شخصيات رئيسية من بينها الجنرال قاسم سليماني".كما وجه قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، تحذيرا إلى إسرائيل، مهددا بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكاب أي حماقة.وقال العميد حيدري، إن "الكيان الغاصب احتل أراضي المسلمين وستعود هذه الأراضي إلى حضن الإسلام في أقل من 25 عاما"، مضيفا أن "الإنجازات العسكرية والدفاعية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اليوم شوكة في عيون الأعداء"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220826/مسؤول-عسكري-إيراني-غيرنا-هندسة-القدرة-في-المنطقة-والنظام-الدولي-1066866038.html
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أخبار إيران
الجيش الإيراني: دفاعاتنا الجوية جاهزة للرد السريع والحازم على أي تهديد
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أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، "جهوزية الجيش الإيراني في إطار قدرات البلاد الرادعة للرد السريع والحازم على أي تهديدات وأخطار".
وأشار باقري إلى المكانة والدور الاستراتيجي والحاسم للدفاع الجوي في القوات المسلحة، مؤكدا أنه استطاع صون أجواء البلاد، وذلك حسب وكالة
فارس الإيرانية.
وكان عضو البرلمان الإيراني، أحمد نادري، هدد بـ"إطلاق بلاده 11 ألف صاروخ مدمر
إذا وقعت حرب"، محذرا من أن هذه الصواريخ ستكون مدمرة أينما سقطت.
وقال نادري، في حوار مع وكالة
مهر الإيرانية، إن "بلاده خسرت الكثير من عناصر قوتها الصلبة والناعمة بسبب إبرام الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى الغربية الدولية"، مبينا أن "الاتفاق مهد الطريق لاغتيال شخصيات رئيسية من بينها الجنرال قاسم سليماني".
كما وجه قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، تحذيرا إلى إسرائيل، مهددا بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكاب أي حماقة
.
وقال العميد حيدري، إن "الكيان الغاصب احتل أراضي المسلمين وستعود هذه الأراضي إلى حضن الإسلام في أقل من 25 عاما"، مضيفا أن "الإنجازات العسكرية والدفاعية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اليوم شوكة في عيون الأعداء"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية
.