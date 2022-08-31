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https://sputnikarabic.ae/20220831/الحزب-الشيوعي-اليوناني-مآسي-الشعوب-تعود-إلى-سياسة-غورباتشوف-1067068246.html
الحزب الشيوعي اليوناني: مآسي الشعوب تعود إلى سياسة غورباتشوف
الحزب الشيوعي اليوناني: مآسي الشعوب تعود إلى سياسة غورباتشوف
وفقا لرؤية الحزب الشيوعي اليوناني فإن السياسة التي انتهجها ميخائيل غورباتشوف هدفت إلى الإطاحة بالاشتراكية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T04:31+0000
2022-08-31T04:32+0000
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وتوفي غورباتشوف، الرئيس السوفيتي الأخير، مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 91 سنة. وحصل غورباتشوف في عام 1990 على جائزة نوبل للسلام. وتقرر منحه جائزة نوبل تقديرا لجهوده المبذولة لإقامة السلام بين الاتحاد السوفيتي والدول الغربية.وجاء في بيان أصدره الحزب الشيوعي اليوناني "إن غورباتشوف قاد سياسة البيريسترويكا التي هي في الحقيقة سياسة الإطاحة بالاشتراكية.. وقد اعترف غورباتشوف بنفسه مرارا بأن هدفه تقديم أكبر إسهام لإسقاط الاشتراكية. والآن، وبعد مضي أكثر من 30 عاما على الهزيمة المؤقتة للاشتراكية، يتجسد "إسهام" غورباتشوف في المآسي المتتالية التي جلبها انبعاث الرأسمالية لشعوب الاتحاد السوفيتي السابق والعالم أجمع والطبقة العاملة".
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العالم, مجتمع
العالم, مجتمع

الحزب الشيوعي اليوناني: مآسي الشعوب تعود إلى سياسة غورباتشوف

04:31 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 04:32 GMT 31.08.2022)
© Sputnik . Леонид Палладинالرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف
الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Леонид Палладин
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وفقا لرؤية الحزب الشيوعي اليوناني فإن السياسة التي انتهجها ميخائيل غورباتشوف هدفت إلى الإطاحة بالاشتراكية.
وتوفي غورباتشوف، الرئيس السوفيتي الأخير، مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 91 سنة. وحصل غورباتشوف في عام 1990 على جائزة نوبل للسلام. وتقرر منحه جائزة نوبل تقديرا لجهوده المبذولة لإقامة السلام بين الاتحاد السوفيتي والدول الغربية.
وجاء في بيان أصدره الحزب الشيوعي اليوناني "إن غورباتشوف قاد سياسة البيريسترويكا التي هي في الحقيقة سياسة الإطاحة بالاشتراكية.. وقد اعترف غورباتشوف بنفسه مرارا بأن هدفه تقديم أكبر إسهام لإسقاط الاشتراكية. والآن، وبعد مضي أكثر من 30 عاما على الهزيمة المؤقتة للاشتراكية، يتجسد "إسهام" غورباتشوف في المآسي المتتالية التي جلبها انبعاث الرأسمالية لشعوب الاتحاد السوفيتي السابق والعالم أجمع والطبقة العاملة".
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