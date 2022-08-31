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https://sputnikarabic.ae/20220831/الحكومة-الإثيوبية-القتال-ضد-قوات-تيغراي-يمتد-إلى-الحدود-مع-السودان-1067099037.html
الحكومة الإثيوبية: القتال ضد قوات تيغراي يمتد إلى الحدود مع السودان
الحكومة الإثيوبية: القتال ضد قوات تيغراي يمتد إلى الحدود مع السودان
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أن "قتالا اندلع بين قواتها وقوات منطقة تيغراي على الحدود مع السودان"، بعد انهيار وقف إطلاق النار، المستمر منذ أربعة... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T13:48+0000
2022-08-31T13:48+0000
أخبار إثيوبيا
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وقال مكتب خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، إن "جبهة تيغراي شنت غزوا على مناطق حدودية مع السودان بمنطقة أمهرة، وإن القوات الإثيوبية تسعى لصد الهجوم"، داعيا "المجتمع الدولي لبذل الجهود للضغط على جبهة تيغراي للتوصل لحل سلمي للصراع".وكان تلفزيون إقليم تيغراي، أفاد، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف القوات الحكومية المستشفى المركزي بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرة مسيرة، وذلك في ظل تجدد الأعمال العسكرية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي بعد فترة هدوء دامت بضعة أشهر.وذكر تلفزيون تيغراي، عبر "تويتر": "شنت الحكومة الإثيوبية الليلة الماضية هجومًا بطائرة مسيرة استهدف مستشفى ميكيلي العام ثلاث مرات"، مضيفا أنه "يجري حاليا حصر أعداد الضحايا".وتجددت المعارك في 24 أغسطس/ آب الجاري، بين الجيش الفيدرالي ومسلحي تيغراي بعد هدنة استمرت 5 أشهر، مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات.وبعد هزيمتهم أمام الجيش الإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، استعاد مسلحو الجبهة السيطرة على غالبية المنطقة إثر هجوم مضاد جعلهم يقتربون من العاصمة أديس ابابا، في منتصف العام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220831/تلفزيون-تيغراي-قتلى-وجرحى-إثر-قصف-القوات-الإثيوبية-مستشفى-ميكيلي-العام-باستخدام-طائرة-مسيرة-1067072618.html
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أخبار إثيوبيا
أخبار إثيوبيا

الحكومة الإثيوبية: القتال ضد قوات تيغراي يمتد إلى الحدود مع السودان

13:48 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أن "قتالا اندلع بين قواتها وقوات منطقة تيغراي على الحدود مع السودان"، بعد انهيار وقف إطلاق النار، المستمر منذ أربعة أشهر، الأسبوع الماضي.
وقال مكتب خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، إن "جبهة تيغراي شنت غزوا على مناطق حدودية مع السودان بمنطقة أمهرة، وإن القوات الإثيوبية تسعى لصد الهجوم"، داعيا "المجتمع الدولي لبذل الجهود للضغط على جبهة تيغراي للتوصل لحل سلمي للصراع".
دبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
تلفزيون تيغراي: قتلى وجرحى إثر قصف القوات الإثيوبية مستشفى ميكيلي العام باستخدام طائرة مسيرة
08:12 GMT
وكان تلفزيون إقليم تيغراي، أفاد، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف القوات الحكومية المستشفى المركزي بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرة مسيرة، وذلك في ظل تجدد الأعمال العسكرية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي بعد فترة هدوء دامت بضعة أشهر.
وذكر تلفزيون تيغراي، عبر "تويتر": "شنت الحكومة الإثيوبية الليلة الماضية هجومًا بطائرة مسيرة استهدف مستشفى ميكيلي العام ثلاث مرات"، مضيفا أنه "يجري حاليا حصر أعداد الضحايا".
وتجددت المعارك في 24 أغسطس/ آب الجاري، بين الجيش الفيدرالي ومسلحي تيغراي بعد هدنة استمرت 5 أشهر، مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات.
وبعد هزيمتهم أمام الجيش الإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، استعاد مسلحو الجبهة السيطرة على غالبية المنطقة إثر هجوم مضاد جعلهم يقتربون من العاصمة أديس ابابا، في منتصف العام 2021.
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