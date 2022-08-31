https://sputnikarabic.ae/20220831/الحكومة-الروسية-تسمح-بنقل-حصة-10-في-سخالين--2-إلى-شركة--ميتسوبيشي-اليابانية-1067100689.html
الحكومة الروسية تسمح بنقل حصة 10% في "سخالين -2" إلى شركة " ميتسوبيشي" اليابانية
الحكومة الروسية تسمح بنقل حصة 10% في "سخالين -2" إلى شركة " ميتسوبيشي" اليابانية
سمحت الحكومة الروسية لشركة " ميتسوبيشي" اليابانية بامتلاك حصة بقيمة 10% من أسهم المشغل الجديد لمشروع "سخالين -2"، في أقصى شرقي روسيا. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T14:01+0000
2022-08-31T14:01+0000
2022-08-31T14:01+0000
اقتصاد
روسيا
ميتسوبيشي
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وورد على بوابة المعلومات التشريعية الروسية: "وفقا لإشعار شركة "ميتسوبيشي" اليابانية بالاتفاق على الحصول على حصة في رأس مال الإيجار لشركة Sakhalin Energy Limited Liability Company للسماح بنقل حصة 10 في المئة في رأس مال الشركة المستأجرة للشركة المذكورة إلى الشركة. "DGS Japan Co.، Ltd" ، DGS Japan Co.، Ltd. هي شركة تابعة لميتسوبيشي".ذكرت وكالة أنباء "نيكاي" اليابانية، منتصف الشهر الجاري، أن وزير الاقتصاد الياباني الجديد ياسوتوشي نيشيمورا عقد اجتماعا شخصيا مع مدير شركة "ميتسوبيشي"، وحثه على إجراء تقييم إيجابي لمزيد من المشاركة في مشروع "سخالين-2" الروسي لضمان استقرار إمدادات الطاقة.وفي 5 أغسطس/ آب، قال وزير الاقتصاد الياباني آنذاك، كويتشي هاجيودا، إنه تحدث مع مدير شركة "ميتسوي" وشركائه، كينيتشي هوري، وطلب منه اتخاذ قرار إيجابي بشأن المشاركة في المشروع تحت إشراف مشغل جديد.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في أوائل يوليو/ تموز الماضي، يسمح لروسيا بإنشاء مشغل مشروع جديد يتولى مسؤولية "سخالين-2" من شركة "سخالين إنرجي إنفستمنت"، وستحتفظ شركة "غازبروم" الروسية بحصة أغلبية تبلغ 50%، بالإضافة إلى سهم واحد. لقد وعدت "شل" بالفعل ببيع حصتها البالغة 27.5%، بينما يقال إن الشركتين اليابانيتين "ميتسوي" و"ميتسوبيشي" تخططان للاحتفاظ بحصصهما البالغة 12.5% و10% على التوالي.يذكر أن "سخالين-2" مشروع للنفط والغاز في جزيرة سخالين شرقي روسيا، ويشمل تطوير حقل بيلتون أستوكسكوي للنفط وحقل لونسكوي للغاز الطبيعي قبالة سواحل جزيرة سخالين في بحر أوخوتسك، والبنية التحتية المرتبطة به على الشاطئ.
https://sputnikarabic.ae/20220817/وزارة-الاقتصاد-اليابانية-تطلب-من-ميتسوبيشي-مراجعة-إيجابية-لـسخالين-2--1066512231.html
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اقتصاد, روسيا, ميتسوبيشي
الحكومة الروسية تسمح بنقل حصة 10% في "سخالين -2" إلى شركة " ميتسوبيشي" اليابانية
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سمحت الحكومة الروسية لشركة " ميتسوبيشي" اليابانية بامتلاك حصة بقيمة 10% من أسهم المشغل الجديد لمشروع "سخالين -2"، في أقصى شرقي روسيا.
وورد على بوابة المعلومات التشريعية الروسية: "وفقا لإشعار شركة "ميتسوبيشي" اليابانية بالاتفاق على الحصول على حصة في رأس مال الإيجار لشركة Sakhalin Energy Limited Liability Company للسماح بنقل حصة 10 في المئة في رأس مال الشركة المستأجرة للشركة المذكورة إلى الشركة. "DGS Japan Co.، Ltd" ، DGS Japan Co.، Ltd. هي شركة تابعة لميتسوبيشي".
ذكرت وكالة أنباء "نيكاي" اليابانية، منتصف الشهر الجاري، أن وزير الاقتصاد الياباني الجديد ياسوتوشي نيشيمورا عقد اجتماعا شخصيا مع مدير شركة "ميتسوبيشي"
، وحثه على إجراء تقييم إيجابي لمزيد من المشاركة في مشروع "سخالين-2" الروسي لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وفي 5 أغسطس/ آب، قال وزير الاقتصاد الياباني آنذاك، كويتشي هاجيودا، إنه تحدث مع مدير شركة "ميتسوي" وشركائه، كينيتشي هوري، وطلب منه اتخاذ قرار إيجابي بشأن المشاركة في المشروع تحت إشراف مشغل جديد.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في أوائل يوليو/ تموز الماضي، يسمح لروسيا بإنشاء مشغل مشروع جديد يتولى مسؤولية "سخالين-2"
من شركة "سخالين إنرجي إنفستمنت"، وستحتفظ شركة "غازبروم" الروسية بحصة أغلبية تبلغ 50%، بالإضافة إلى سهم واحد. لقد وعدت "شل" بالفعل ببيع حصتها البالغة 27.5%، بينما يقال إن الشركتين اليابانيتين "ميتسوي" و"ميتسوبيشي" تخططان للاحتفاظ بحصصهما البالغة 12.5% و10% على التوالي.
يذكر أن "سخالين-2" مشروع للنفط والغاز في جزيرة سخالين شرقي روسيا، ويشمل تطوير حقل بيلتون أستوكسكوي للنفط وحقل لونسكوي للغاز الطبيعي قبالة سواحل جزيرة سخالين في بحر أوخوتسك، والبنية التحتية المرتبطة به على الشاطئ.