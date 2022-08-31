https://sputnikarabic.ae/20220831/الخارجية-الروسية-قضية-شراء-روسيا-لطائرات-مسيرة-إيرانية-غير-مدرجة-على-جدول-الأعمال-1067074010.html

الخارجية الروسية: قضية شراء روسيا لطائرات مسيرة إيرانية غير مدرجة على جدول الأعمال

الخارجية الروسية: قضية شراء روسيا لطائرات مسيرة إيرانية غير مدرجة على جدول الأعمال

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن قضية شراء روسيا لطائرات مسيرة إيرانية غير مدرجة على جدول أعمال لقاء وزير الخارجية... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T08:41+0000

2022-08-31T08:41+0000

2022-08-31T09:09+0000

روسيا

الخارجية الروسية

سيرغي لافروف

ماريا زاخاروفا

الخارجية الإيرانية

حسين أمير عبد اللهيان

طائرة مسيرة

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وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية "تم طرح هذا الموضوع بشكل مصطنع في وسائل الإعلام الأمريكية. وقد روجت له صحيفة "واشنطن بوست".كما علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، على منشورات صحيفة "واشنطن بوست" حول إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية، قائلا إن هذه الصحيفة تنشر الكثير من الأكاذيب مؤخرا.وقال بيسكوف للصحفيين: "واشنطن بوست، للأسف تنشر الكثير من المعلومات المغلوطة مؤخرا. أما بالنسبة لعلاقاتنا مع إيران، كما تعلمون، فهي تتطور بشكل ديناميكي، وكانت تتطور من قبل، وتتطور الآن وستستمر في التطور".هذا وسيناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك المشاريع المشتركة بين روسيا وإيران في مجال الطاقة والنقل في محادثات من المقرر إجراؤها في موسكو اليوم، 31 أغسطس/ آب.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أنه خلال المحادثات في موسكو "من المقرر مواصلة تبادل الآراء حول عدد من القضايا الدولية المهمة، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والوضع في إيران وأوكرانيا وسوريا وأفغانستان وما وراء القوقاز وحول بحر قزوين".ومن المقرر مناقشة جدول الأعمال الثنائي، أولا وقبل كل شيء، التعاون التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل، فضلا عن آفاق البناء العلمي والتقني والثقافي والعلاقات الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20220830/الكرملين-يعلق-على-منشورات-صحيفة-أمريكية-حول-تسليم-طائرات-مسيرة-إيرانية-لروسيا-1067031326.html

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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, ماريا زاخاروفا, الخارجية الإيرانية, حسين أمير عبد اللهيان, طائرة مسيرة