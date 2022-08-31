https://sputnikarabic.ae/20220831/الدفاع-الروسية-الأسلحة-الغربية-زادت-من-إمكانية-كييف-شن-هجمات-على-البنية-المدنية-في-دونباس---1067109358.html
الدفاع الروسية: الأسلحة الغربية زادت من إمكانية كييف شن هجمات على البنية المدنية في دونباس
الدفاع الروسية: الأسلحة الغربية زادت من إمكانية كييف شن هجمات على البنية المدنية في دونباس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الأسلحة الأمريكية والغربية التي تم تزويد نظام كييف بها، زادت بشكل كبير من إمكانية تنفيذ القوات الأوكرانية لهجمات... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T16:22+0000
2022-08-31T16:22+0000
2022-08-31T16:22+0000
روسيا
الناتو
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "لقد زادت الأسلحة البعيدة المدى التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى زيادة كبيرة في قدرة نظام كييف على توجيه ضربات إجرامية على البنية التحتية السكنية والمؤسسات التعليمية باستخدام المدفعية الغربية والأسلحة الصاروخية".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أسلحة لأوكرانيا من الغرب لا يسهم في إحراز تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.ويواصل نظام كييف القصف المتعمد للمرافق الاجتماعية الحيوية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والمناطق الأخرى المحررة من القوميين خلال العملية العسكرية الخاصة، وتتعرض المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات للقصف، فضلا عن المنازل السكنية.
https://sputnikarabic.ae/20220831/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067069119.html
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روسيا, الناتو
الدفاع الروسية: الأسلحة الغربية زادت من إمكانية كييف شن هجمات على البنية المدنية في دونباس
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الأسلحة الأمريكية والغربية التي تم تزويد نظام كييف بها، زادت بشكل كبير من إمكانية تنفيذ القوات الأوكرانية لهجمات على المؤسسات التعليمية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "لقد زادت الأسلحة البعيدة المدى التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى زيادة كبيرة في قدرة نظام كييف على توجيه ضربات إجرامية على البنية التحتية السكنية والمؤسسات التعليمية باستخدام المدفعية الغربية والأسلحة الصاروخية".
"مثل هذه الأعمال تُعتبر جريمة حرب وتتطلب من المجتمع الدولي بأسره اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع نظام كييف من قصف المدارس وقتل الأطفال".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أسلحة لأوكرانيا من الغرب لا يسهم في إحراز تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
ويواصل نظام كييف القصف المتعمد للمرافق الاجتماعية الحيوية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والمناطق الأخرى المحررة من القوميين خلال العملية العسكرية الخاصة
، وتتعرض المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات للقصف، فضلا عن المنازل السكنية.