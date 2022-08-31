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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220831/الدفاع-الروسية-تدمير-7-دبابات-بولندية-خلال-محاولة-نقلها-إلى-أوكرانيا-وتراجع-البقية--1067083515.html
الدفاع الروسية: تدمير 7 دبابات بولندية خلال محاولة نقلها إلى أوكرانيا وتراجع البقية
الدفاع الروسية: تدمير 7 دبابات بولندية خلال محاولة نقلها إلى أوكرانيا وتراجع البقية
الدفاع الروسية: تدمير 7 دبابات بولندية خلال محاولة نقلها إلى أوكرانيا وتراجع البقية 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T09:58+0000
2022-08-31T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وزارة الدفاع الروسية: 12 صهريجًا قدمته بولندا تم نقلها عبر نهر الإنجوليت للوحدات الأوكرانية، جزء منها مدمر، 5 تم إعادتها.
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روسيا

الدفاع الروسية: تدمير 7 دبابات بولندية خلال محاولة نقلها إلى أوكرانيا وتراجع البقية

09:58 GMT 31.08.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
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الدفاع الروسية: تدمير 7 دبابات بولندية خلال محاولة نقلها إلى أوكرانيا وتراجع البقية
وزارة الدفاع الروسية: 12 صهريجًا قدمته بولندا تم نقلها عبر نهر الإنجوليت للوحدات الأوكرانية، جزء منها مدمر، 5 تم إعادتها.
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