https://sputnikarabic.ae/20220831/الدفاع-الروسية-تدمير-7-دبابات-بولندية-خلال-محاولة-نقلها-إلى-أوكرانيا-وتراجع-البقية--1067083515.html
الدفاع الروسية: تدمير 7 دبابات بولندية خلال محاولة نقلها إلى أوكرانيا وتراجع البقية
الدفاع الروسية: تدمير 7 دبابات بولندية خلال محاولة نقلها إلى أوكرانيا وتراجع البقية
الدفاع الروسية: تدمير 7 دبابات بولندية خلال محاولة نقلها إلى أوكرانيا وتراجع البقية 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T09:58+0000
2022-08-31T09:58+0000
2022-08-31T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وزارة الدفاع الروسية: 12 صهريجًا قدمته بولندا تم نقلها عبر نهر الإنجوليت للوحدات الأوكرانية، جزء منها مدمر، 5 تم إعادتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: تدمير 7 دبابات بولندية خلال محاولة نقلها إلى أوكرانيا وتراجع البقية
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يتبع
الدفاع الروسية: تدمير 7 دبابات بولندية خلال محاولة نقلها إلى أوكرانيا وتراجع البقية
وزارة الدفاع الروسية: 12 صهريجًا قدمته بولندا تم نقلها عبر نهر الإنجوليت للوحدات الأوكرانية، جزء منها مدمر، 5 تم إعادتها.