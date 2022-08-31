https://sputnikarabic.ae/20220831/الرأس-الأخضر-تفتتح-قنصلية-في-الصحراء-الغربية-جنوب-المغرب-1067098920.html
الرأس الأخضر تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية جنوب المغرب
الرأس الأخضر تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية جنوب المغرب
افتتحت جمهورية الرأس الأخضر قنصلية عامة لها في الصحراء الغربية، ما يرفع عدد التمثيليات الديبلوماسية في الصحراء جنوب المغرب إلى 27 قنصلية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T13:50+0000
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الرباط - سبوتنيك. وأشرف على افتتاح القنصلية، اليوم الأربعاء، في مدينة الداخلة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية والتعاون في جمهورية الرأس الأخضر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين في الداخلة.كانت جمهورية الرأس الأخضر قد افتتحت، أمس الثلاثاء، سفارتها في الرباط، خلال حفل ترأسه بوريطة وسواريس.واعتبر سواريس، في تصريحات صحافية عقب هذا الحفل، أن افتتاح هذه السفارة يشكل "لحظة خاصة ومهمة للغاية"، معربا عن شكره للسلطات المغربية لتعاونها.وظل المغرب يشجع سياسة افتتاح القنصليات بحواضر الصحراء لتكريس الاعتراف بخطة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط كحل للنزاع حول إقليم الصحراء.ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، وتدعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي أقرّته الأمم المتحدة.ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الرأس الأخضر تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية جنوب المغرب
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افتتحت جمهورية الرأس الأخضر قنصلية عامة لها في الصحراء الغربية، ما يرفع عدد التمثيليات الديبلوماسية في الصحراء جنوب المغرب إلى 27 قنصلية.
الرباط - سبوتنيك
. وأشرف على افتتاح القنصلية، اليوم الأربعاء، في مدينة الداخلة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية والتعاون في جمهورية الرأس الأخضر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين في الداخلة.
كانت جمهورية الرأس الأخضر قد افتتحت، أمس الثلاثاء، سفارتها في الرباط، خلال حفل ترأسه بوريطة وسواريس.
واعتبر سواريس، في تصريحات صحافية عقب هذا الحفل، أن افتتاح هذه السفارة يشكل "لحظة خاصة ومهمة للغاية"، معربا عن شكره للسلطات المغربية لتعاونها.
وأكد أن هذا التمثيل الديبلوماسي "سيتيح تدشين عهد جديد في العلاقات الثنائية، كما سيفتح لبلاده الفرصة للاستفادة من التجربة المغربية الناجحة في عدة مجالات"، مضيفا: "لدينا الكثير لنتعلمه من نجاح التجربة المغربية في مختلف مجالات التعاون".
وظل المغرب يشجع سياسة افتتاح القنصليات بحواضر الصحراء لتكريس الاعتراف بخطة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط كحل للنزاع حول إقليم الصحراء.
ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، وتدعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي أقرّته الأمم المتحدة.
ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.