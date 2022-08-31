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الرئاسة الفلسطينية تحذر من قمع الأسرى في السجون الإسرائيلية
الرئاسة الفلسطينية تحذر من قمع الأسرى في السجون الإسرائيلية
حذرت الرئاسة الفلسطينية، من "خطورة" الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T14:32+0000
2022-08-31T14:32+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن الرئاسة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال البيان: "نحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الوحشية بحق أسرانا، والمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة".وألقى بيان الرئاسة الفلسطينية بالمسؤولية الكاملة على الحكومة الإسرائيلية عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين.وحذرت من أن أي مكروه سيلحق بالأسرى جراء الإجراءات القمعية سيؤدي لتفجير الأوضاع داخل السجون وخارجها.وذكر البيان أن الشعب والقيادة الفلسطينية يساندون الأسرى في معركتهم التي يدافعون فيها عن كرامة شعبهم ومقدساتهم.أعلن الأسرى الفلسطينيون الشهر الماضي الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، بسبب تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم في مارس/آذار الماضي.
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

الرئاسة الفلسطينية تحذر من قمع الأسرى في السجون الإسرائيلية

14:32 GMT 31.08.2022
© AP Photo / Hatem Moussaأسير فلسطيني
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Hatem Moussa
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حذرت الرئاسة الفلسطينية، من "خطورة" الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن الرئاسة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وقال البيان: "نحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الوحشية بحق أسرانا، والمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة".
وألقى بيان الرئاسة الفلسطينية بالمسؤولية الكاملة على الحكومة الإسرائيلية عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين.
وحذرت من أن أي مكروه سيلحق بالأسرى جراء الإجراءات القمعية سيؤدي لتفجير الأوضاع داخل السجون وخارجها.
وذكر البيان أن الشعب والقيادة الفلسطينية يساندون الأسرى في معركتهم التي يدافعون فيها عن كرامة شعبهم ومقدساتهم.
أعلن الأسرى الفلسطينيون الشهر الماضي الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، بسبب تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم في مارس/آذار الماضي.
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