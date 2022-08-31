https://sputnikarabic.ae/20220831/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-قمع-الأسرى-في-السجون-الإسرائيلية-1067103949.html
الرئاسة الفلسطينية تحذر من قمع الأسرى في السجون الإسرائيلية
الرئاسة الفلسطينية تحذر من قمع الأسرى في السجون الإسرائيلية
حذرت الرئاسة الفلسطينية، من "خطورة" الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T14:32+0000
2022-08-31T14:32+0000
2022-08-31T14:32+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن الرئاسة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال البيان: "نحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الوحشية بحق أسرانا، والمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة".وألقى بيان الرئاسة الفلسطينية بالمسؤولية الكاملة على الحكومة الإسرائيلية عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين.وحذرت من أن أي مكروه سيلحق بالأسرى جراء الإجراءات القمعية سيؤدي لتفجير الأوضاع داخل السجون وخارجها.وذكر البيان أن الشعب والقيادة الفلسطينية يساندون الأسرى في معركتهم التي يدافعون فيها عن كرامة شعبهم ومقدساتهم.أعلن الأسرى الفلسطينيون الشهر الماضي الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، بسبب تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم في مارس/آذار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220818/فلسطين-تعلن-عن-أسماء-منظمات-إسرائيلية-لوضعها-على-قوائم-المنظمات-الإرهابية-1066569947.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
الرئاسة الفلسطينية تحذر من قمع الأسرى في السجون الإسرائيلية
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حذرت الرئاسة الفلسطينية، من "خطورة" الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن الرئاسة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال البيان: "نحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الوحشية بحق أسرانا، والمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة".
وألقى بيان الرئاسة الفلسطينية
بالمسؤولية الكاملة على الحكومة الإسرائيلية عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين.
وحذرت من أن أي مكروه سيلحق بالأسرى جراء الإجراءات القمعية سيؤدي لتفجير الأوضاع داخل السجون وخارجها.
وذكر البيان أن الشعب والقيادة الفلسطينية يساندون الأسرى في معركتهم التي يدافعون فيها عن كرامة شعبهم ومقدساتهم.
أعلن الأسرى الفلسطينيون الشهر الماضي الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، بسبب تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم في مارس/آذار الماضي.