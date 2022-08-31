عربي
https://sputnikarabic.ae/20220831/السودان-يعلن-بلوغ-الخرطوم-وعطبرة-مستوى-الفيضان-1067086186.html
السودان يعلن بلوغ الخرطوم وعطبرة مستوى الفيضان
السودان يعلن بلوغ الخرطوم وعطبرة مستوى الفيضان
أعلنت لجنة الفيضان السودانية، اليوم الأربعاء، أن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، وذلك بعدما سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 557 مليون... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:29+0000
2022-08-31T10:29+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046476868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8ec919be1f632ae623497a14adce624.jpg
ونقلت صحيفة "الانتباهة" أن منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية جاء أقل من العام الماضي ب 60 مليون متر مكعب، فيما سجل منسوب نهر عطبرة 482 مليون متر مكعب وهو أعلى من العام الماضي ب 282 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيص 160 مليون متر مكعب في اليوم.جاء ذلك في سياق التقرير اليومي للجنة الفيضان في تقريرها اليومي المواطنين القاطنين على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.وأوضح البيان أن التصريف خلف سد الروصيرص ارتفع إلى 443 مليون متر مكعب مقابل 438 مليون متر مكعب ليوم أمس، فيما ارتفع التصريف خلف سد سنار إلى 471 مليون متر مكعب مقابل 470 مليون متر مكعب ليوم أمس، بينما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 467 مليون متر مكعب مقابل 587 مليون متر مكعب ليوم أمس.في السياق ذاته، ارتفع التصريف في خشم القربة إلى 480 مليون متر مكعب مقابل 366 مليون متر مكعب ليوم أمس وارتفع التصريف في مروي إلى 758 مقابل 748 مليون متر مكعب ليوم أمس.وشهدت مستويات المياه في قطاع عطبرة – مروي – دنقلا والقطاع خشم القربة – عطبرة ارتفاعا ملحوظا، بينما القطاع الخرطوم – عطبرة شهد استقرارا والقطاع جبل أولياء – الخرطوم شهدا إرتفاعاً، أما بالنسبة للقطاعات على النيل الأزرق فتشهد استقرارا يقترب من مناسيب الفيضان.واختتمت اللجنة بيانها بالتوصية بأن لا يتجاوز التصريف خلف خزان الروصيرص لا يتجاوز ال 500 مليون متر مكعب في اليوم لتخفيف حدة الفيضان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046476868_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_752bd48cfccc65b0d1c1e7a35c338ad7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

السودان يعلن بلوغ الخرطوم وعطبرة مستوى الفيضان

10:29 GMT 31.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبرTelegram
أعلنت لجنة الفيضان السودانية، اليوم الأربعاء، أن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، وذلك بعدما سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 557 مليون متر مكعب.
ونقلت صحيفة "الانتباهة" أن منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية جاء أقل من العام الماضي ب 60 مليون متر مكعب، فيما سجل منسوب نهر عطبرة 482 مليون متر مكعب وهو أعلى من العام الماضي ب 282 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيص 160 مليون متر مكعب في اليوم.
جاء ذلك في سياق التقرير اليومي للجنة الفيضان في تقريرها اليومي المواطنين القاطنين على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
وأوضح البيان أن التصريف خلف سد الروصيرص ارتفع إلى 443 مليون متر مكعب مقابل 438 مليون متر مكعب ليوم أمس، فيما ارتفع التصريف خلف سد سنار إلى 471 مليون متر مكعب مقابل 470 مليون متر مكعب ليوم أمس، بينما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 467 مليون متر مكعب مقابل 587 مليون متر مكعب ليوم أمس.
في السياق ذاته، ارتفع التصريف في خشم القربة إلى 480 مليون متر مكعب مقابل 366 مليون متر مكعب ليوم أمس وارتفع التصريف في مروي إلى 758 مقابل 748 مليون متر مكعب ليوم أمس.
وشهدت مستويات المياه في قطاع عطبرة – مروي – دنقلا والقطاع خشم القربة – عطبرة ارتفاعا ملحوظا، بينما القطاع الخرطوم – عطبرة شهد استقرارا والقطاع جبل أولياء – الخرطوم شهدا إرتفاعاً، أما بالنسبة للقطاعات على النيل الأزرق فتشهد استقرارا يقترب من مناسيب الفيضان.
واختتمت اللجنة بيانها بالتوصية بأن لا يتجاوز التصريف خلف خزان الروصيرص لا يتجاوز ال 500 مليون متر مكعب في اليوم لتخفيف حدة الفيضان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Монитор с изображением с камеры БПЛА над поселком Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала