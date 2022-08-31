https://sputnikarabic.ae/20220831/الشرطة-السودانية-تطلق-الغاز-المسيل-على-المتظاهرين-في-الخرطوم-1067097597.html
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل على المتظاهرين في الخرطوم
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل على المتظاهرين في الخرطوم
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المعارضين للسلطة العسكرية في شارع مطار الخرطوم. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T13:21+0000
2022-08-31T13:21+0000
2022-08-31T13:21+0000
أخبار السودان اليوم
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سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أغلقت السلطات السودانية كبرى المك نمر قبيل ساعات من انطلاق ما يسمى بمليونية 31 أغسطس.في السياق ذاته، أوضحت مصادر أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية السودانية تهدف لتأمين الطرق والمسارات المؤدية إلى وسط الخرطوم ، بحسب صحيفة "الانتباهة".يذكر أن المؤسسة العسكرية في السودان كانت قد أكدت تمسكها بترك الحكم للمدنيين، حيث قال نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، محمد حمدان دقلو، إنه يعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف من أجل انطلاق الحوار السوداني.وأكد دقلو التزام المؤسسة العسكرية الصارم بترك الحكم للمدنيين، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية. وأشار إلى أن الجيش حريص على الوصول إلى انتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية.ودعا دقلو جميع القوى الوطنية والثورية في السودان، للتوصل إلى حلول عاجلة تؤدي لتكوين مؤسسات وهياكل الحكم الانتقالي المدني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل على المتظاهرين في الخرطوم
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المعارضين للسلطة العسكرية في شارع مطار الخرطوم.
سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أغلقت السلطات السودانية كبرى المك نمر قبيل ساعات من انطلاق ما يسمى بمليونية 31 أغسطس.
في السياق ذاته، أوضحت مصادر أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية السودانية تهدف لتأمين الطرق والمسارات المؤدية إلى وسط الخرطوم ، بحسب صحيفة
"الانتباهة".
يذكر أن المؤسسة العسكرية في السودان كانت قد أكدت تمسكها بترك الحكم للمدنيين، حيث قال نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، محمد حمدان دقلو، إنه يعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف من أجل انطلاق الحوار السوداني.
وأكد دقلو التزام المؤسسة العسكرية الصارم بترك الحكم للمدنيين، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية. وأشار إلى أن الجيش حريص على الوصول إلى انتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية.
ودعا دقلو جميع القوى الوطنية والثورية في السودان، للتوصل إلى حلول عاجلة تؤدي لتكوين مؤسسات وهياكل الحكم الانتقالي المدني.