https://sputnikarabic.ae/20220831/القضاء-الإيراني-لائحة-الاتهام-في-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-ستصدر-قريبا-1067091648.html
القضاء الإيراني: لائحة الاتهام في ملف اغتيال قاسم سليماني ستصدر قريبا
القضاء الإيراني: لائحة الاتهام في ملف اغتيال قاسم سليماني ستصدر قريبا
أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "لائحة الاتهام بخصوص ملف اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ستصدر قريبا"، معتبرا اغتياله وصمة عار على جبين أمريكا... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T11:52+0000
2022-08-31T11:52+0000
2022-08-31T11:52+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل قاسم سليماني
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وقال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وحقوق الإنسان كاظم غريب آبادي، إن "كل الذين شاركوا في اغتيال هذه الشخصية يجب أن تتم محاكمتهم"، مشددا على ضرورة تبيين الأعمال الشريرة التي قامت بها أمريكا في شتى أرجاء العالم، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.ووصف أمريكا بأنها المعتدي والمحتل الأكبر على الصعيد العالمي، مشيرا إلى جرائمها في فيتنام التي بلغ عدد ضحاياها 4 ملايين و500 ألف إنسان، وضحاياها في العراق أكثر من مليوني شخص نصفهم من الأطفال، وأكثر من 300 ألف شخص في اليابان بسبب استخدامها القنابل الذرية.واستطرد قائلا: "أمريكا قتلت أكثر من 200 ألف شخص في الدول المحيطة بها نتيجة العدوان الأمريكي وأكثر من 70 ألف شخص في أفغانستان".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20220812/الرئيس-الإيراني-سليماني-كان-مدرسة-ولا-ينبغي-تضييع-هدفه-ونهجه-1066323031.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني
القضاء الإيراني: لائحة الاتهام في ملف اغتيال قاسم سليماني ستصدر قريبا
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أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "لائحة الاتهام بخصوص ملف اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ستصدر قريبا"، معتبرا اغتياله وصمة عار على جبين أمريكا وجريمة كبيرة يجب إدراجها في الملف الأمريكي الأسود.
وقال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وحقوق الإنسان كاظم غريب آبادي، إن "كل الذين شاركوا في اغتيال هذه الشخصية يجب أن تتم محاكمتهم"، مشددا على ضرورة تبيين الأعمال الشريرة التي قامت بها أمريكا في شتى أرجاء العالم، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
ووصف أمريكا بأنها المعتدي والمحتل الأكبر على الصعيد العالمي، مشيرا إلى جرائمها في فيتنام التي بلغ عدد ضحاياها 4 ملايين و500 ألف إنسان، وضحاياها في العراق أكثر من مليوني شخص نصفهم من الأطفال، وأكثر من 300 ألف شخص في اليابان بسبب استخدامها القنابل الذرية.
واستطرد قائلا: "أمريكا قتلت أكثر من 200 ألف شخص في الدول المحيطة بها نتيجة العدوان الأمريكي وأكثر من 70 ألف شخص في أفغانستان".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون
، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.