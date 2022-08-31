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القوات الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية
القوات الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين، عقب محاصرة منزلين في بلدة سلواد الواقعة في شرق رام الله بالضفة الغربية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T09:05+0000
2022-08-31T09:05+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وذكر موقع "صفا" أن حصار المنزلين جاء إثر عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية في منطقة "رأس بركة"، قبل أن تصل للموقع تعزيزات عسكرية من دوريات وناقلات للجنود.وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال عملية الاقتحام ثلاثة شبان، هم عبد الرحمن عبد الله حامد وعز الدين محمد عيسى صبح، وعبد القادر باسم حماد.وتشير تقارير صحفية إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الإسرائيلية وعشرات الشبان خلال عملية الاقتحام.في المقابل استخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.
https://sputnikarabic.ae/20220830/تبادل-إطلاق-نار-في-نابلس-والجيش-الإسرائيلي-يطلق-صاروخا-على-منزل-يحاصره-1067016423.html
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

09:05 GMT 31.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين، عقب محاصرة منزلين في بلدة سلواد الواقعة في شرق رام الله بالضفة الغربية.
وذكر موقع "صفا" أن حصار المنزلين جاء إثر عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية في منطقة "رأس بركة"، قبل أن تصل للموقع تعزيزات عسكرية من دوريات وناقلات للجنود.
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
تبادل إطلاق نار في نابلس والجيش الإسرائيلي يطلق صاروخا على منزل يحاصره
أمس, 06:22 GMT
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال عملية الاقتحام ثلاثة شبان، هم عبد الرحمن عبد الله حامد وعز الدين محمد عيسى صبح، وعبد القادر باسم حماد.
وتشير تقارير صحفية إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الإسرائيلية وعشرات الشبان خلال عملية الاقتحام.
في المقابل استخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.
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