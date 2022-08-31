https://sputnikarabic.ae/20220831/القوات-الجوية-الأمريكية-تطلب-صفقة-صواريخ-أمرام-من-رايثيون-بقيمة-972-مليون-دولار-1067067711.html
القوات الجوية الأمريكية تطلب صفقة صواريخ "أمرام" من رايثيون بقيمة 972 مليون دولار
القوات الجوية الأمريكية تطلب صفقة صواريخ "أمرام" من رايثيون بقيمة 972 مليون دولار
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن شركة رايثيون للصواريخ والدفاع فازت بعقد أكثر من 972 مليون دولار للقوات الجوية الأمريكية لصنع المزيد من صواريخ "أمرام" (AMRAAM). 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T02:01+0000
2022-08-31T02:01+0000
2022-08-31T02:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "تم منح شركة رايثيون للصواريخ والدفاع عقدا بقيمة 972 مليون دولار لصواريخ "أمرام" المطورة".وقال البيان إن الصفقة هي أول عقود "أمرام" لإنتاج مجموعة كاملة من صواريخ AIM-120D3 وAIM-120C8 التي تم تطويرها بتنسيق Form و Fit و Function Refresh (F3R)، والذي يقوم بتحديث كل من أجهزة الصاروخ وبرامجه.بالإضافة إلى توفير الصواريخ لكل من القوات الجوية الأمريكية والبحرية الأمريكية، بموجب العقد، ستقوم رايثيون أيضا بتوريد صواريخ "أمرام" إلى 19 دولة، مما يوسع خط الإنتاج لكل من الولايات المتحدة والشركاء المتحالفين معها.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
القوات الجوية الأمريكية تطلب صفقة صواريخ "أمرام" من رايثيون بقيمة 972 مليون دولار
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن شركة رايثيون للصواريخ والدفاع فازت بعقد أكثر من 972 مليون دولار للقوات الجوية الأمريكية لصنع المزيد من صواريخ "أمرام" (AMRAAM).
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "تم منح شركة رايثيون للصواريخ والدفاع عقدا بقيمة 972 مليون دولار لصواريخ "أمرام" المطورة".
وقال البيان إن الصفقة هي أول عقود "أمرام" لإنتاج مجموعة كاملة من صواريخ AIM-120D3 وAIM-120C8 التي تم تطويرها بتنسيق Form و Fit و Function Refresh (F3R)، والذي يقوم بتحديث كل من أجهزة الصاروخ وبرامجه.
بالإضافة إلى توفير الصواريخ لكل من القوات الجوية الأمريكية والبحرية الأمريكية، بموجب العقد، ستقوم رايثيون أيضا بتوريد صواريخ "أمرام"
إلى 19 دولة، مما يوسع خط الإنتاج لكل من الولايات المتحدة والشركاء المتحالفين معها.