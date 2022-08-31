https://sputnikarabic.ae/20220831/الكاظمي-يهدد-بالاستقالة-إذا-استمرت-إثارة-الفوضى-مخاوف-إسرائيلية-من-انتفاضة-داخل-السجون--1067103152.html

الكاظمي يهدد بالاستقالة إذا استمرت إثارة الفوضى... مخاوف إسرائيلية من انتفاضة داخل السجون

الكاظمي يهدد بالاستقالة إذا استمرت إثارة الفوضى... مخاوف إسرائيلية من انتفاضة داخل السجون

تتم مناقشة المواضيع التالية في برنامج "عالم سبوتنيك": رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يهدد بالاستقالة إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع، ومخاوف إسرائيلية من... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T14:28+0000

2022-08-31T14:28+0000

2022-08-31T14:28+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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رئيس الوزراء العراقي يهدد بالاستقالة إذا استمرت إثارة الفوضى.. مخاوف إسرائيلية من انتفاضة داخل السجون الإسرائيلية والضفة رئيس الوزراء العراقي يهدد بالاستقالة إذا استمرت إثارة الفوضى.. مخاوف إسرائيلية من انتفاضة داخل السجون الإسرائيلية والضفة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يهدد بالاستقالة إذا استمرت إثارة الفوضى والصراعقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع، مشددا على ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، معلنا تشكيل لجنة تحقيق "لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين".وعاد الهدوء مجدداً إلى شوارع العراق بعد أعمال عنف أسفرت عن سقوط العشرات من المتظاهرين بين قتيل وجريح، وكانت الأحداث تصاعدت في العراق عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، ليطلق أنصار التيار احتجاجات في الشوارع تحولت فيما بعد إلى اشتباكات مسلحة، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.وتعد الاشتباكات أحدث حلقة من الصراع بين أكبر قوتين شيعيتين في الساحة العراقية، وهما التيار الصدري وتحالف قوى الإطار التنسيقي التي أعلنت ترحيبها بمطالبة الصدر أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في بغداد، ودعا الإطار أيضا أنصاره للانسحاب معلنا عن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدا عن نظام المحاصصة.وأضاف البياتي أن مطالبة الكاظمي بوضع السلاح تحت تصرف الدولة فقط ليس للاستهلاك الإعلامي لكن التطبيق حاليا لا يأتي بأسلوب ملائم وصحيح بل يحتاج إلى اتفاق كل الأطراف والكتل الفاعلة على تسليم المهام الأمنية إلى الحكومة لحقن الدماء.مخاوف إسرائيلية من اندلاع انتفاضة داخل السجون الإسرائيلية، ومناطق الضفة مع إعلان ألف أسير الإضراب عن الطعامقالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل تخشى اندلاع انتفاضة داخل السجون الإسرائيلية، ومناطق الضفة الغربية المحتلة.وأوضحت أن "ألف أسير فلسطيني قد أعلنوا اعتزامهم بدء إضراب مفتوح عن الطعام، يوم غد الخميس، في رسالة احتجاجية على تنصل مصلحة السجون الإسرائيلية من قرارات سابقة قد أقرتها في شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما وصف بـ"الثورة الشعبية" الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية".وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية أشارت إلى أن مواجهة السجان سوف تكون من خلال وحدة فصائل الشعب الفلسطيني لتنتقل أيضا خارج السجون.رغم المخاوف الإسرائيلية إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ نشاطاً عسكرياً في مناطق عدة بينها الضفة والأغوار، أسفرت عن اعتقال 9 مطلوبين فلسطينيين.وأضاف كوهين أنه ليس هنالك أي مخاوف لدى إسرائيل بشأن هذه الأنباء التي تتحدث عن انتفاضة داخل السجون الإسرائيلية فكل ذلك مجرد كلام صحفي، كما أن هناك كتيبة مخصصة لوقف أي نشاط عدائي أو إرهابي، وبالتالي هنالك جهوزية واستنفار للقوات الأمنية والأوضاع كافة تحت السيطرة.أردوغان يتحدث عن مؤامرات من دول حليفة في الناتو ضد تركياأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انزعاج بلاده من مواقف بعض الدول الحليفة لها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرا إلى أن "المؤامرات التي تحاك ضد تركيا لن تمنعها من فرض استراتيجيتها".وقال أردوغان إنه ينزعج من المواقف العدائية لدول يفترض أنها حليفة لتركيا، وكذلك دعمها للجهات التي تتبنى مثل هذه المواقف"، دون أن يسمي هذه الدول.وأشار أردوغان إلى أن "تركيا أصبحت دولة تأخذ زمام المبادرة من خلال اتباعها استراتيجية منع التهديدات من مصدرها، كما أصبح لها دور مهم في الملفات الإقليمية والدولية"، ولا يمكن لأي قوة في العالم فرض إرادتها وسياستها على تركيا".وأضاف محمد زاهد أنه من المؤكد أن الخلاف الأكبر بين تركيا والولايات المتحدة خلال العقد الماضي يبرز ويتضح حاليا بشكل أكبر ومتصاعد ومطرد، والتباين في وجهات النظر بات أوضح عن ذي قبل مهما حدث من تغليفه السياسي والدبلوماسي الذي يسعى الطرفان أحيانا عبر كل ذلك إلى إظهار أن العلاقات تاريخية واستراتيجية لكن بالطبع هناك ملفات خلاف واضحة بشأن ملفات الأمن القومي التركي وجماعات تعتبرها تركيا إرهابية بينما تقوم الولايات المتحدة بتقديم الدعم المباشر لها.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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