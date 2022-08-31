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https://sputnikarabic.ae/20220831/الكويت-تدعو-كافة-الأطراف-في-العراق-إلى-ضبط-النفس-ونبذ-العنف-وتغليب-لغة-الحوار-1067070480.html
الكويت تدعو كافة الأطراف في العراق إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار
الكويت تدعو كافة الأطراف في العراق إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار
دعت دولة الكويت كافة الأطراف في العراق إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها أكثر... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T07:07+0000
2022-08-31T07:07+0000
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وصرحت الخارجية الكويتية في بيان، أمس الثلاثاء، أن الكويت تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في العراق.كما شدد البيان على تضامن الكويت مع العراق، حكومة وشعبا، معربة عن أملها بأن يسود الأمن والاستقرار ربوعه.وشهد العراق، يوم الاثنين، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار الصدر من الشارع، أمس، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.كما يطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.وبالمقابل يصر الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وتشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-الوزراء-العراقي-يهدد-بإعلان-منصبه-شاغرا-إذا-استمر-التناحر-بين-القوى-السياسية-في-البلاد-1067063786.html
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الكويت, العراق, العالم العربي
الكويت, العراق, العالم العربي

الكويت تدعو كافة الأطراف في العراق إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار

07:07 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEقوات الأمن تنتشر في بغداد، العراق 30 أغسطس 2022
قوات الأمن تنتشر في بغداد، العراق 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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دعت دولة الكويت كافة الأطراف في العراق إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا.
وصرحت الخارجية الكويتية في بيان، أمس الثلاثاء، أن الكويت تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في العراق.
وأشار البيان إلى دعوة الكويت لكافة الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم، حفاظاً على مكتسباته وحقناً لدماء شعبه الشقيق.
كما شدد البيان على تضامن الكويت مع العراق، حكومة وشعبا، معربة عن أملها بأن يسود الأمن والاستقرار ربوعه.
وشهد العراق، يوم الاثنين، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وانسحب أنصار الصدر من الشارع، أمس، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
رئيس الوزراء العراقي يهدد بإعلان منصبه شاغرا إذا استمر التناحر بين القوى السياسية في البلاد
أمس, 20:25 GMT
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

كما يطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وبالمقابل يصر الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وتشكيل الحكومة بعيدًا عن التيار الصدري.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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