عربي
https://sputnikarabic.ae/20220831/المعارك-الإثيوبية-على-الحدود-السودانية-تثير-الفزع-في-أوساط-المزارعين-1067117108.html
المعارك الإثيوبية على الحدود السودانية تثير الفزع في أوساط المزارعين
المعارك الإثيوبية على الحدود السودانية تثير الفزع في أوساط المزارعين
عبر مزارعون سودانيون عن مخاوفهم من تأثير المعارك الحربية الدائرة على الحدود السودانية الإثيوبية، بين القوات الإثيوبية، وجبهة تحرير تيغراي، على عملية الزراعة في... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T21:35+0000
2022-08-31T21:35+0000
العمليات العسكرية في تيغراي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050687416_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_051774412271457252004b017c5692bf.jpg
ونقل موقع "سودان تربيون" عن مزارعين أن المعارك تدور بالمدافع والأسلحة الثقيلة، الأمر الذي يزيد من مخاوفهم.وأعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء أن "قتالا اندلع بين قواتها وقوات منطقة تيغراي على الحدود مع السودان"، بعد انهيار وقف إطلاق النار، المستمر منذ نحو 5 أشهر، الأسبوع الماضي.وقال مكتب خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، إن "جبهة تيغراي شنت غزوا على مناطق حدودية مع السودان بمنطقة أمهرة، وإن القوات الإثيوبية تسعى لصد الهجوم".ودعا "المجتمع الدولي لبذل الجهود للضغط على جبهة تيغراي للتوصل لحل سلمي للصراع".وكان تلفزيون إقليم تيغراي، أفاد، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف القوات الحكومية المستشفى المركزي بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرة مسيرة، وذلك في ظل تجدد الأعمال العسكرية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي بعد فترة هدوء دامت بضعة أشهر.وتجددت المعارك في 24 أغسطس/ آب الجاري، بين الجيش الفيدرالي ومسلحي تيغراي بعد هدنة استمرت 5 أشهر، مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات.وبعد هزيمتهم أمام الجيش الإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، استعاد مسلحو الجبهة السيطرة على غالبية المنطقة إثر هجوم مضاد جعلهم يقتربون من العاصمة أديس ابابا، في منتصف العام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220831/الحكومة-الإثيوبية-القتال-ضد-قوات-تيغراي-يمتد-إلى-الحدود-مع-السودان-1067099037.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050687416_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e062f73aab7b6c3a04ae46fcc0cfa44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العمليات العسكرية في تيغراي
العمليات العسكرية في تيغراي

المعارك الإثيوبية على الحدود السودانية تثير الفزع في أوساط المزارعين

21:35 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
تابعنا عبرTelegram
عبر مزارعون سودانيون عن مخاوفهم من تأثير المعارك الحربية الدائرة على الحدود السودانية الإثيوبية، بين القوات الإثيوبية، وجبهة تحرير تيغراي، على عملية الزراعة في المنطقة.
ونقل موقع "سودان تربيون" عن مزارعين أن المعارك تدور بالمدافع والأسلحة الثقيلة، الأمر الذي يزيد من مخاوفهم.
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
الحكومة الإثيوبية: القتال ضد قوات تيغراي يمتد إلى الحدود مع السودان
13:48 GMT
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء أن "قتالا اندلع بين قواتها وقوات منطقة تيغراي على الحدود مع السودان"، بعد انهيار وقف إطلاق النار، المستمر منذ نحو 5 أشهر، الأسبوع الماضي.
وقال مكتب خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، إن "جبهة تيغراي شنت غزوا على مناطق حدودية مع السودان بمنطقة أمهرة، وإن القوات الإثيوبية تسعى لصد الهجوم".
ودعا "المجتمع الدولي لبذل الجهود للضغط على جبهة تيغراي للتوصل لحل سلمي للصراع".
وكان تلفزيون إقليم تيغراي، أفاد، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف القوات الحكومية المستشفى المركزي بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرة مسيرة، وذلك في ظل تجدد الأعمال العسكرية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي بعد فترة هدوء دامت بضعة أشهر.
وتجددت المعارك في 24 أغسطس/ آب الجاري، بين الجيش الفيدرالي ومسلحي تيغراي بعد هدنة استمرت 5 أشهر، مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات.
وبعد هزيمتهم أمام الجيش الإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، استعاد مسلحو الجبهة السيطرة على غالبية المنطقة إثر هجوم مضاد جعلهم يقتربون من العاصمة أديس ابابا، في منتصف العام 2021.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Монитор с изображением с камеры БПЛА над поселком Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала