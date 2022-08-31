https://sputnikarabic.ae/20220831/المعارك-الإثيوبية-على-الحدود-السودانية-تثير-الفزع-في-أوساط-المزارعين-1067117108.html
المعارك الإثيوبية على الحدود السودانية تثير الفزع في أوساط المزارعين
المعارك الإثيوبية على الحدود السودانية تثير الفزع في أوساط المزارعين
عبر مزارعون سودانيون عن مخاوفهم من تأثير المعارك الحربية الدائرة على الحدود السودانية الإثيوبية، بين القوات الإثيوبية، وجبهة تحرير تيغراي، على عملية الزراعة في... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T21:35+0000
2022-08-31T21:35+0000
2022-08-31T21:35+0000
العمليات العسكرية في تيغراي
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ونقل موقع "سودان تربيون" عن مزارعين أن المعارك تدور بالمدافع والأسلحة الثقيلة، الأمر الذي يزيد من مخاوفهم.وأعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء أن "قتالا اندلع بين قواتها وقوات منطقة تيغراي على الحدود مع السودان"، بعد انهيار وقف إطلاق النار، المستمر منذ نحو 5 أشهر، الأسبوع الماضي.وقال مكتب خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، إن "جبهة تيغراي شنت غزوا على مناطق حدودية مع السودان بمنطقة أمهرة، وإن القوات الإثيوبية تسعى لصد الهجوم".ودعا "المجتمع الدولي لبذل الجهود للضغط على جبهة تيغراي للتوصل لحل سلمي للصراع".وكان تلفزيون إقليم تيغراي، أفاد، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف القوات الحكومية المستشفى المركزي بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرة مسيرة، وذلك في ظل تجدد الأعمال العسكرية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي بعد فترة هدوء دامت بضعة أشهر.وتجددت المعارك في 24 أغسطس/ آب الجاري، بين الجيش الفيدرالي ومسلحي تيغراي بعد هدنة استمرت 5 أشهر، مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات.وبعد هزيمتهم أمام الجيش الإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، استعاد مسلحو الجبهة السيطرة على غالبية المنطقة إثر هجوم مضاد جعلهم يقتربون من العاصمة أديس ابابا، في منتصف العام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220831/الحكومة-الإثيوبية-القتال-ضد-قوات-تيغراي-يمتد-إلى-الحدود-مع-السودان-1067099037.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العمليات العسكرية في تيغراي
العمليات العسكرية في تيغراي
المعارك الإثيوبية على الحدود السودانية تثير الفزع في أوساط المزارعين
تابعنا عبر
عبر مزارعون سودانيون عن مخاوفهم من تأثير المعارك الحربية الدائرة على الحدود السودانية الإثيوبية، بين القوات الإثيوبية، وجبهة تحرير تيغراي، على عملية الزراعة في المنطقة.
ونقل موقع "سودان تربيون"
عن مزارعين أن المعارك تدور بالمدافع والأسلحة الثقيلة، الأمر الذي يزيد من مخاوفهم.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء أن "قتالا اندلع بين قواتها وقوات منطقة تيغراي
على الحدود مع السودان"، بعد انهيار وقف إطلاق النار، المستمر منذ نحو 5 أشهر، الأسبوع الماضي.
وقال مكتب خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، إن "جبهة تيغراي شنت غزوا على مناطق حدودية مع السودان بمنطقة أمهرة، وإن القوات الإثيوبية تسعى لصد الهجوم".
ودعا "المجتمع الدولي لبذل الجهود للضغط على جبهة تيغراي للتوصل لحل سلمي للصراع".
وكان تلفزيون إقليم تيغراي، أفاد، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف القوات الحكومية المستشفى المركزي بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرة مسيرة، وذلك في ظل تجدد الأعمال العسكرية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي بعد فترة هدوء دامت بضعة أشهر.
وتجددت المعارك في 24 أغسطس/ آب الجاري، بين الجيش الفيدرالي ومسلحي تيغراي بعد هدنة استمرت 5 أشهر، مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات.
وبعد هزيمتهم أمام الجيش الإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، استعاد مسلحو الجبهة السيطرة على غالبية المنطقة إثر هجوم مضاد جعلهم يقتربون من العاصمة أديس ابابا، في منتصف العام 2021.